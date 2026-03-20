Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh và các lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử HĐND TPHCM

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của TPHCM tổ chức lễ công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa mới. Theo danh sách những người trúng cử, trong nhiệm kỳ mới, HĐND TPHCM có 11 đại biểu là lãnh đạo các công ty, tổng công ty và doanh nghiệp lớn.

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG Lê Hồng Minh trúng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 19. Đơn vị bầu cử này gồm các phường Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại lễ công bố (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương Phan Tấn Đạt trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 33 gồm các phường Tam Bình, Hiệp Bình.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM Luân Quốc Hưng trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 41 gồm phường Bình Đông và xã Bình Hưng.

Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM Phạm Trung Kiên trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 23 gồm các phường Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh.

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, còn có Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cao Thanh Lương; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Dương Hồng Nhân; Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền Phan Thành Tân; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư U&I Mai Hữu Tín; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DICERA Holdings Lê Đình Thắng; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai Trần Thành Trọng; Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex Nguyễn Hoàn Vũ.

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM bỏ phiếu tại xã Hóc Môn (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu sau khi công bố danh sách ứng viên trúng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, thời gian qua, Ủy ban bầu cử thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo bám sát kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện các bước trong quy trình.

Tính đến 19h ngày 15/3, sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, TPHCM có hơn 9,4 triệu cử tri tham gia bầu cử (đạt tỷ lệ 99,06%). Tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

"Cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử và thực sự là ngày hội của toàn dân", Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nói.