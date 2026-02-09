CSGT khuyến cáo tài xế khi trời mưa, đường trơn trượt

Ngày 9/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết những ngày gần đây do ảnh hưởng của không khí lạnh tại phía Bắc, nhiều địa phương trong cả nước trời mưa phùn, sương mù ảnh hưởng lớn tới điều kiện tham gia giao thông của người dân.

CSGT bố trí các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường đèo thường xuất hiện sương mù để tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe (Ảnh: Cục CSGT).

Để người dân tham gia giao thông an toàn khi gặp thời tiết xấu, mưa, sương mù, tầm nhìn bị hạn chế, mặt đường trơn trượt hoặc trên các tuyến đường hẹp, cong cua, đèo dốc..., Cục CSGT đã đưa ra khuyến cáo.

Theo đó, các tài xế cần tập trung lái xe, chú ý quan sát; Bật đèn chiếu gần, đèn sương mù; Điều khiển xe chạy tốc độ chậm, tốt nhất là không quá 40km/h; Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngoài ra, CSGT cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện không được vượt xe vì đường nhỏ, chỉ có hai phần đường cho xe chạy, thời tiết xấu, trơn trượt, nếu vượt xe sẽ gây nguy hiểm cho mình và người tham gia giao thông ở chiều ngược lại.

"Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT phải cảnh báo hướng dẫn người tham gia giao thông giảm tốc độ, chú ý quan sát và thực hiện các biện pháp an toàn khi đi qua các cung đường sương mù, đèo dốc quanh co", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Trước đó, trong những ngày vừa qua tại Hà Nội và nhiều địa phương khác liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan tới thời tiết như trời mưa, đường trơn trượt. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác.