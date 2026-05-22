Trung tá CSGT làm clip triệu view tuyên truyền xử lý "tài xế có cồn"

Chiều 21/5 Fanpage của Cục CSGT (Bộ Công an) đăng tải đoạn clip tuyên truyền về phòng, chống vi phạm nồng độ cồn do Phòng CSGT Hà Nội thực hiện. Sau hơn một ngày đăng tải, tới chiều 22/5, đoạn clip đã thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem.

Theo đó, nội dung clip nói về một người đàn ông nói với vợ là đi ship hàng, nhưng thực chất lại nhập hội nhậu cùng bạn bè. Người này sau đó điều khiển xe máy về nhà và đã phải nhận “cái kết đắng” khi gặp tổ CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Trung tá CSGT bán nước mía làm clip triệu view tuyên truyền xử lý cồn (Video: Nhân vật cung cấp).

"Từ màn gọi điện cầu cứu người thân bất thành đến những phút gameshow thực tế ngay tại chốt kiểm tra, tất cả đã trở thành bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ ai còn chủ quan với việc uống rượu, bia rồi vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông", nội dung đăng tải kèm video trên Fanpage của Cục CSGT.

Với hình ảnh trực quan, lời thoại có phần dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp "đã uống rượu bia là không lái xe", đoạn clip đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cán bộ Đội Tuyên truyền và Điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng CSGT Công an Hà Nội), nhân vật chính xuất hiện trong đoạn clip cho hay, đoạn clip trên chỉ là một trong rất nhiều sản phẩm tuyên truyền mà anh cùng đơn vị đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Chân dung Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến phụ vợ bán nước mía sau giờ làm (Ảnh: Trần Thanh).

Anh Tiến cũng chính là nhân vật trong bài viết Trung tá CSGT bán nước mía nổi tiếng bất đắc dĩ: "Tôi ở nhà vẫn bị vợ mắng", mà báo Dân trí đã đăng tải trước đó.

Chia sẻ về clip triệu view nêu trên anh Tiến cho biết, đoạn clip là một trong những sản phẩm do anh cùng đồng nghiệp tự nghĩ kịch bản và nội dung, trong clip cũng có sự hỗ trợ và diễn xuất của vợ anh. Các đoạn clip này đều được anh kết hợp sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền hoặc ngoài giờ làm việc.

Theo anh Tiến, xuất phát từ yêu cầu thực tế cho thấy, hình thức tuyên truyền truyền thống dù vẫn giữ vai trò quan trọng nhưng còn có những hạn chế nhất định như phạm vi tiếp cận chưa rộng, phụ thuộc nhiều vào không gian, thời gian và khó tạo được sự tương tác thường xuyên với người dân, nhất là giới trẻ.

"Trong khi đó, hiện nay phần lớn người dân tiếp cận thông tin qua các nền tảng số, mạng xã hội với xu hướng xem nhanh, ngắn gọn, trực quan. Chính vì vậy, tôi cùng các cán bộ trong đội tuyên truyền đã nghĩ ra cách làm video vừa ngắn gọn lại gần gũi, để người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn, đỡ khô cứng hơn", Trung tá Tiến nói.

Nói về thời gian sản xuất đoạn clip nêu trên, anh Tiến cho biết mặc dù là những clip ngắn, nhưng vẫn rất tốn thời gian để dựng, chỉnh sửa.

"Nhiều tối, anh em phải trao đổi kịch bản, nội dung đến khoảng 1-2h sáng. Ngay như clip này, khi hoàn thiện, anh em phải cân chỉnh nhiều, dự định ban đầu sẽ đăng tải lên các trang mạng xã hội là tối 20/5, tuy nhiên đến tận 23h cùng ngày, chúng tôi mới dựng xong, nên anh em quyết định chuyển giờ phát sóng vào sáng 21/5", Trung tá Tiến chia sẻ.

Nói về sự thành công của đoạn clip đang hot trên mạng xã hội, Trung tá Tiến cho rằng anh cũng rất bất ngờ trước sự ủng hộ của người dân.

"Được mọi người ủng hộ, anh em chúng tôi rất vui. Trong thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm tuyên truyền bằng video ngắn, ứng dụng công nghệ AI để các sản phẩm hấp dẫn, sáng tạo hơn nữa", anh Tiến chia sẻ thêm.

Còn Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền và Điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng CSGT Hà Nội, cho rằng những đoạn clip ngắn như trên có cách thể hiện gần gũi nhưng lại chạm đúng thói quen tiếp nhận thông tin của người dân, việc này đang cho thấy hiệu quả mới trong công tác tuyên truyền giao thông.

"Như đoạn clip trên, khi những thông điệp đã uống rượu bia thì không lái xe được truyền tải bằng ngôn ngữ đời thường, hình ảnh sinh động, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cũng trở nên dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng", Trung tá Nghĩa nói.