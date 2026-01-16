Tại buổi công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chiều 16/1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chúc mừng ông Đặng Ngọc Điệp được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao trọng trách lớn lao trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu đặt ra đối với tập thể lãnh đạo Bộ ngày càng cao.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng (trái) trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Tùng Đinh).

Theo ông Thắng, đây cũng là niềm vui chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi có thêm một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Ông Đặng Ngọc Điệp có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, rồi chuyển công tác về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Trong suốt quá trình công tác, ông Điệp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu; có tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị ông Đặng Ngọc Điệp nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, chủ động, tích cực trong công việc; phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Điệp bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp (Ảnh: Tùng Đinh).

Tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cam kết sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đoàn kết, thống nhất, sát cánh cùng Bộ trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành.

Ông khẳng định sẽ dốc hết tâm sức, trí tuệ và trách nhiệm để triển khai tầm nhìn phát triển ngành theo hướng xanh, bền vững; xây dựng nông nghiệp sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Luôn nêu cao tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động và không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công cũng được tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Ngoài Bộ trưởng Trần Đức Thắng, 9 Thứ trưởng Bộ này gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng và Đặng Ngọc Điệp.