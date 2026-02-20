CSGT Hà Nội bay flycam theo dõi tình hình giao thông cửa ngõ phía Nam

Tối 20/2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, chiều cùng ngày mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường cửa ngõ thủ đô có dấu hiệu gia tăng so với những ngày trước đó.

Theo đó, lực lượng CSGT Hà Nội đã duy trì 100% quân số ứng trực, sử dụng flycam giám sát từ trên cao, chủ động phân luồng, tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

CSGT sử dụng flycam để giám sát từ trên cao, chủ động phân luồng giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Ghi nhận từ 15h ngày 20/2 tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, dòng phương tiện trên các tuyến cao tốc, quốc lộ đổ về thủ đô khá đông. Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) duy trì lực lượng điều tiết, phân luồng tại các nút giao trọng điểm như Đỗ Mười - Quốc lộ 1B, Giải Phóng - Quốc lộ 1A…

Theo cảnh sát, dòng xe lưu thông trật tự, không xảy ra ùn tắc cục bộ. Người dân chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân trở về thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, trong các ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, đơn vị duy trì lực lượng trực 100% quân số, phối hợp với công an phường bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các nút giao trọng điểm, kết hợp quan sát trực tiếp và sử dụng flycam để quan sát.

Việc làm này nhằm kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ ùn ứ, từ đó chủ động điều tiết, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Nhà chức trách cho biết, cùng với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác phòng ngừa vi phạm được lực lượng CSGT tăng cường, tập trung vào hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Hình ảnh từ flycam của CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại nút giao Đỗ Mười - Quốc lộ 1B, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 14 đã kiểm soát các phương tiện vận chuyển hành khách từ các tỉnh phía Nam vào thành phố.

Khoảng 16h, tổ công tác kiểm tra xe khách 29 chỗ BKS 35F-001.xx do ông Đ.H.H. (SN 1971, quê Ninh Bình) điều khiển, qua đó phát hiện xe khách chở quá 2 hành khách so với quy định.

Sau đó ít phút, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và xử lý xe khách BKS 18B-016.xx do ông N.T.A. (SN 1971, trú Ninh Bình) cũng vi phạm hành vi tương tự.

CSGT kiểm tra, xử lý các trường hợp lái xe khách vận tải (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong ngày 19/2 và rạng sáng 20/2, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát 246 phương tiện ô tô vận tải hành khách; phát hiện, xử lý 51 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong các ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, đơn vị này sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chủ động phân luồng từ sớm, từ xa, phòng ngừa ùn tắc tại các cửa ngõ thủ đô và các tuyến trục chính.