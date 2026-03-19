Tuyến đê biển "già yếu" liên tục bị sóng đánh sạt lở

Tuyến đê biển "già yếu" liên tục gặp sự cố sụt lún, sạt lở ở Ninh Bình (Video: Thái Bá).

Được xây dựng hơn 10 năm trước, tuyến đê biển Hải Hậu (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ), xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình thời gian gần đây đang xuống cấp và rất yếu; thường xuyên xảy ra các sự cố sạt, sụt nghiêm trọng, gây mất an toàn chống bão, triều cường.

Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 10/2025 đến đầu năm nay, tuyến đê biển Hải Hậu liên tiếp xảy ra các sự cố sạt, sụt mái đê phía biển tại nhiều vị trí.

Không chỉ sạt, sụt mái đê phía biển, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tình trạng đê bị xuống cấp xảy ra nhiều vị trí, ở nhiều đoạn đê khác nhau, cả ở mặt đê, thân đê, mái kè... Trong ảnh, mặt đê bị lún, nứt mặt bê tông kéo dài hàng chục mét.

Trước tình trạng trên, mới đây Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương huy động mọi nguồn lực để xử lý, khắc phục các sự cố đã xảy ra, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ tuyến đê Hải Hậu hiện nay như một đại công trường. Máy móc thi công rầm rộ để khắc phục sự cố sụt, sạt và gia cố, xây dựng kiên cố các điểm đê trọng yếu để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão năm nay. Trong ảnh, vật liệu xây dựng, cọc 3 chân, tấm kè chắn sóng... được tập kết khắp nơi trên tuyến đê.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đê để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, tình huống có thể tiếp tục xảy ra ngay từ giờ đầu.

Đến nay, các vị trí sụt, sạt đã được khắc phục xong. Tại các điểm thi công xây dựng mới tuyến đê, công nhân làm việc hết công suất, chạy đua với thời gian để hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cũng thường xuyên phân công cán bộ chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm để hướng dẫn về mặt kỹ thuật trong quá trình xử lý sự cố, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Trước thực trạng trên của tuyến đê biển Hải Hậu, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các đoạn đê xung yếu thuộc tuyến đê biển Hải Hậu với tổng kinh phí khoảng 1.270 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai năm 2026, việc đầu tư nâng cấp tuyến kè Hải Thịnh 3 đoạn từ k25+000 đến k26+920 với chiều dài 1.920m là hết sức cần thiết và cần thực hiện ngay.

Một người dân xã Hải Thịnh cho biết, tuyến đê cũ nên rất yếu trước sóng biển lớn và mạnh. Đầu năm nay, chỉ là những cơn sóng ảnh hưởng của gió mùa thôi mà nhiều đoạn đê đã xảy ra sự cố. Cơn bão to năm trước chúng tôi rất lo bị vỡ đi khi bão đổ bộ. Nếu không được xây dựng kiên cố thì mùa bão năm nay người dân lại phải tiếp tục di dân khỏi vùng sung yếu trước khi bão đổ bộ.