Từ vùng lũ hoang tàn, Hòa Thịnh bừng lên sức sống mới

Giữa tháng 11 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã hứng chịu một trận lũ lịch sử, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Toàn tỉnh ghi nhận 113 người tử vong, 653 căn nhà sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính lên đến gần 7.000 tỷ đồng.

Xã Hòa Thịnh (trước đây thuộc Phú Yên) là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 25 người thiệt mạng, 4.820 căn nhà bị ngập hoàn toàn, hơn 200 căn nhà sập đổ và hư hỏng, cùng với những tổn thất nghiêm trọng về nông nghiệp và hạ tầng.

Tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) ông Nguyễn Văn Hấn đau xót khi hai chiếc quan tài của bố mẹ mình được đặt trước nhà, cả hai đều đã ra đi vì nước lũ. "Thương và lo cho ba mẹ nhiều lắm, nhưng nước lớn, không có cách nào để vào đưa ba mẹ đi. Đợi khi nước rút, về nhà thì tôi đã không còn ba mẹ nữa rồi", ông Hấn nghẹn ngào kể lại.

Bà Trần Thị Luận (72 tuổi) không kìm được nước mắt khi trở về căn nhà tan hoang sau hai ngày tránh lũ. "Cả ngày hôm đó nước lên nhanh lắm, không nghĩ đến bây giờ tôi vẫn còn sống để đứng ở đây. Trận lũ này, cả đời tôi cũng chưa dám nghĩ tới", bà Luận nghẹn ngào.

Trận lũ lịch sử đã gây ra tổn thất nặng nề cho toàn tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ. Trong đó, xã Hòa Thịnh có hơn 200 căn nhà bị đổ sập và hư hỏng nặng.

Anh Nguyễn Văn Thiên (46 tuổi, thôn Mỹ Trung) lặng người, đôi mắt đỏ hoe khi đứng trong căn nhà từ đời ông bà để lại nay chỉ còn lại không gian thông thống sau cơn lũ dữ. Nước rút, mất mát hiện rõ, nhưng trong ký ức của người đàn ông ấy vẫn còn nguyên khoảnh khắc sinh tử khi anh một mình ôm áo phao lao vào dòng nước xiết, để cứu bốn hàng xóm bị mắc kẹt. Giữa biển nước mênh mông, không kịp nghĩ cho riêng mình, anh Thiên chỉ kịp đưa bà con đến nơi an toàn. Ngôi nhà có thể mất đi, nhưng nghĩa tình xóm giềng và tinh thần quả cảm của người đàn ông giữa rốn lũ vẫn còn đó, như một điểm tựa ấm áp sau thiên tai.

Ngay sau khi thiên tai qua đi, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hàng trăm chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội và công an đã có mặt kịp thời tại rốn lũ Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, đặc biệt là các gia đình khó khăn, người già neo đơn bị thiệt hại nặng nề.

Khi mưa lũ nhấn chìm dải đất miền Trung, từ mọi miền Tổ quốc, những đoàn xe cứu trợ lại tất bật lăn bánh, mang theo gạo, áo ấm và cả tình người nối dài. Từng thùng mì, bao nhu yếu phẩm được gom góp từ những bàn tay bình dị, là cách người Việt xoa dịu nỗi đau của đồng bào mình.

Chiều 29/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về thăm người dân bị thiệt hại nặng nề tại vùng rốn lũ Hòa Thịnh. Tại thôn Phú Hữu, nơi có hàng chục căn nhà bị nước lũ cuốn trôi, Thủ tướng đã sốt sắng thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cúi xuống nhặt xấp giấy tờ trồi lên giữa đống gạch vỡ, đó là thứ còn sót lại trong căn nhà chỉ còn nền móng của ông Trần Văn Khánh.

Ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau trận lũ lịch sử vừa qua ở các tỉnh miền Trung.

"Những thợ xây đặc biệt" là cách người dân gọi những chiến sĩ đang ngày đêm xây nhà giúp bà con vùng lũ Hòa Thịnh. Trong "Chiến dịch Quang Trung", Chính phủ có ba mẫu thiết kế "nhà 3 cứng" (gồm móng cứng, khung cứng và mái cứng). Người dân mất nhà được tự chọn một mẫu để xây lại. Mỗi mẫu nhà đều có diện tích tối thiểu 44m2, trong đó sàn tránh lũ là 12m2.

Các chiến sĩ thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5 được giao nhiệm vụ đến thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh xây nhà mới cho người dân từ đầu tháng 12. "Cả đội chúng tôi luôn làm việc trong tâm thế khẩn trương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với hi vọng sớm xây xong nhà cho người dân vùng lũ. Thời tiết ở xã Hòa Thịnh cả tháng mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ, nhưng các đồng chí trong đội sẵn sàng làm thêm giờ với mục tiêu bàn giao nhà cho người dân trước hạn đặt ra", Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt (Đội công tác số 2, Cục Hậu cần - kỹ thuật, Quân khu 5) nói.

Dầm mình trong mưa lạnh, các chiến sĩ Quân khu 5 vẫn miệt mài đắp từng viên gạch, lợp từng mái tôn cho người dân vùng lũ Hòa Thịnh. Hình ảnh những người lính cần mẫn bên ngôi nhà đang thành hình trở thành điểm tựa vững chắc, mang theo niềm tin và hy vọng để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Màn đêm buông xuống, các chiến sĩ vẫn chong đèn làm việc không ngơi tay hoàn thiện từng căn nhà lẻ loi giữa vùng quê nghèo bị lũ nhấn chìm. Bằng đôi tay rắn rỏi và trái tim vì nhân dân, các chiến sĩ lặng lẽ dựng lên những mái ấm mới, mang lại niềm tin, sự bình yên và điểm tựa vững chắc để bà con an tâm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đi qua những ngày tháng u tối của thiên tai, xã Hòa Thịnh thức dậy đón ánh bình minh sau cơn lũ lịch sử. Sau những ngày mưa, làng quê hiện ra với những ruộng lúa còn loang dấu nước, con sông lại uốn mình giữa xóm làng, mái nhà từng chìm trong lũ đã hiện ra, nối tiếp nhau trong tĩnh lặng. Ánh nắng vàng đầu ngày nhẹ nhàng phủ xuống, xua dần màu xám của thiên tai, thắp lên hy vọng, niềm tin và sức sống mới cho mảnh đất vừa đi qua những ngày gian khó.

Căn nhà mới của ông Lê Văn Cẩm (77 tuổi, thôn Phú Hữu) đang dần thành hình bởi bàn tay của "những thợ xây đặc biệt". "Cả đời tôi chưa nghĩ có ngày mình được sống trong ngôi nhà mới khang trang như thế này. Kí ức về trận lũ dữ thì vẫn còn in đó nhưng phải nhìn về tương lai để sống tiếp cuộc đời hạnh phúc còn lại", ông Cẩm nói.

Chưa đầy một tháng xây dựng, căn nhà của vợ chồng ông Trần Văn Khánh (76 tuổi) và bà Lê Thị Yến (76 tuổi) ở thôn Phú Hữu đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Ngày 25/12, bộ đội chuẩn bị tô trát tường và lợp mái. Đứng bên chiếc lều dã chiến do Sư đoàn 315, Quân khu 5 dựng tạm, vợ chồng ông Khánh bà Yến cười vui hạnh phúc khi sắp có nhà mới để ở. "Đã có lúc vợ chồng tôi nghĩ mất hết rồi, nhưng nhờ Nhà nước hỗ trợ xây nhà để ổn định lại cuộc sống, vợ chồng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng", ông Trần Văn Khánh nói.

Đằng sau dấu bùn vương lại trên đồ vật và ký ức của những ngày nước dữ, tiếng cười lại vang lên nơi sân trường. Cùng gia đình bước qua những mất mát, con đường đến lớp hôm nay không chỉ là hành trình theo đuổi con chữ, mà còn là dấu hiệu của sự hồi sinh, nơi hy vọng bắt đầu nảy mầm từ ánh mắt trong veo của các em.

Sau một tháng thần tốc và nghĩa tình, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ dựng lại những mái nhà, mà còn thắp sáng niềm tin. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương đến nỗ lực không mệt mỏi của các địa phương; từ vòng tay của lực lượng quân đội, công an, thanh niên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến ý chí tự lực, tự cường của người dân - tất cả đã hợp lực làm nên điều tưởng chừng không thể: hàng chục nghìn căn nhà được sửa chữa, hàng trăm mái ấm hồi sinh, và những ngôi nhà còn lại đang gấp rút hoàn thành trước thềm xuân 2026.

Giữa bùn lũ đã qua, mầm xanh hy vọng đang bật dậy. Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bước vào năm 2026 với niềm tin vững vàng hơn, mùa xuân ấm áp hơn và một tương lai tươi sáng được xây nên từ nghĩa đồng bào, từ bàn tay đoàn kết của cả dân tộc.