Nữ thủ lĩnh Đoàn lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong kỷ nguyên số

Chị Hường là người vừa được nhận Giải thưởng 15/10 năm 2025 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì những đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chị Nguyễn Thị Hường nhận Giải thưởng "15 tháng 10" tại Chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tiên phong trong chuyển đổi số

Sinh năm 1993, gắn bó nhiều năm với công tác Đoàn, chị Nguyễn Thị Hường đã khẳng định vai trò của một cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, biến ý tưởng sáng tạo thành những mô hình thiết thực, hiệu quả, lan tỏa tinh thần đổi mới tới từng đoàn viên, thanh niên trong xã.

Là cán bộ Đoàn năng động, Hường đã triển khai nhiều sáng kiến thiết thực, trong đó nổi bật là sáng kiến “Một số giải pháp của Đoàn Thanh niên xã trong thực hiện Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2022 - 2025”. Với chị, mỗi sáng kiến, mỗi mô hình dù nhỏ, nếu mang lại niềm vui hay lợi ích cho cộng đồng đều đáng quý và cần được nhân rộng.

Nhận thấy chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay, chị Hường không chỉ là người đứng đầu phong trào, mà còn là “hạt nhân” truyền cảm hứng trong chuyển đổi số ở cơ sở. Với vai trò thủ lĩnh đoàn xã, chị đã chỉ đạo thành lập 11 đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số với hơn 500 đoàn viên tham gia, hỗ trợ trên 3.500 người dân tiếp cận, cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc duy trì đội hình tình nguyện hỗ trợ tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, trực tiếp giúp người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin trực tuyến. Đến nay, hơn 5.000 người dân đã được hướng dẫn cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng VNeID, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ở địa phương.

“Ban đầu, nhiều người dân chưa quen với các thao tác trên các ứng dụng hành chính điện tử. Khi được đoàn viên hướng dẫn, họ nhanh chóng nắm bắt và chủ động sử dụng trong các dịch vụ công. Chính sự chủ động ấy khiến tôi thấy rõ tinh thần sẵn sàng thích ứng của người dân và sức lan tỏa tích cực của tuổi trẻ trong chuyển đổi số”, chị Hường chia sẻ.

Dưới sự tham mưu của chị, nhiều mô hình thanh niên gắn với chuyển đổi số được triển khai hiệu quả như: “Thư viện số - Tra cứu sách thông minh”, “Chợ dân sinh không dùng tiền mặt”, “Đám cưới chuyển đổi số - Mừng cưới không dùng tiền mặt” hay “Tuyến đường thanh niên không sử dụng tiền mặt”. Các mô hình này không chỉ góp phần hình thành thói quen văn minh, hiện đại trong cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần tiên phong, dám đổi mới của tuổi trẻ Hiệp Hòa.

Chị Nguyễn Thị Hường tích cực tham gia các hoạt động trong công tác an sinh xã hội và phong trào tình nguyện (Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN)

Đặc biệt, mô hình “Thư viện số - Tra cứu sách thông minh” với gần 100 đầu sách được mã hóa QR, đặt tại UBND xã và 11 nhà văn hóa thôn, đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng theo cách tiếp cận mới, thân thiện với công nghệ. Bên cạnh đó, việc ra mắt sổ tay “Phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng” cùng mã QR tuyên truyền giúp người dân dễ dàng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Truyền cảm hứng sống đẹp, sống có ích

Song hành cùng chuyển đổi số, chị Nguyễn Thị Hường còn là người tích cực trong công tác an sinh xã hội và phong trào tình nguyện. Với sáng kiến “Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện gắn với công tác an sinh xã hội”, chị đã tổ chức hàng chục chương trình ý nghĩa như: “Tết gắn kết yêu thương”, “Cùng em đến trường”, “Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ”, “Trao sổ khám bệnh - Gieo hy vọng - Nâng bước em đến trường”…

Chỉ riêng năm 2025, chị và Đoàn xã đã trao tặng hơn 500 suất quà, hàng trăm áo phao, ba lô, sổ khám bệnh cho học sinh nghèo, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam; phối hợp tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” tại 6 nghĩa trang, dạy bơi miễn phí cho hơn 100 học sinh và trao tặng hơn 400 làn nhựa nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng.

Không chỉ vận động nguồn lực tại chỗ, chị Hường còn chủ động kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm để huy động trên 300 triệu đồng mỗi năm cho các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. Chị cũng trực tiếp tham gia các chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ Bảy tình nguyện”, huy động gần 4.000 lượt đoàn viên tham gia dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Chị Hường chia sẻ: "Tôi luôn mong muốn mỗi hoạt động của Đoàn không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải tạo ra giá trị thật, chạm tới trái tim của người dân. Khi thấy các em nhỏ có thêm áo mới, khi người già vui vì được hướng dẫn dùng điện thoại thông minh - đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến".

Trong bối cảnh thanh niên đối mặt với nhiều thách thức từ không gian mạng, Nguyễn Thị Hường còn triển khai sáng kiến “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu nhi”, thành lập 4 câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tại đây, học sinh được sinh hoạt định kỳ, tìm hiểu Luật Giao thông, Luật Thanh niên, phòng, chống bạo lực học đường, an ninh mạng... thông qua hình thức sân khấu hóa, tọa đàm, thi tìm hiểu.

Cùng với đó, chị chỉ đạo xây dựng đội thanh niên xung kích tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp cùng Công an xã tổ chức hơn 300 buổi tuần tra, 80 chương trình tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn bình yên thôn, xóm.

Đặc biệt, trong tháng 10, khi bão số 11 gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương của tỉnh Bắc Ninh, chị Hường cùng đoàn viên thanh niên xã đã tích cực tham gia hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng, có mặt tại các điểm xung yếu, tham gia đắp đê, gia cố bờ kè, chằng chống nhà cửa, di dời tài sản và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Đoàn xã còn tổ chức dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để sớm ổn định sinh hoạt cho người dân sau bão; đồng thời cung cấp, phân bổ nhu yếu phẩm, nước sạch, vật dụng thiết yếu và thu hoạch hoa màu giúp các hộ nông dân. Tiêu biểu, Đoàn xã đã ủng hộ: 3.300 bánh mì, 150 thùng mì ăn liền, 2.350 suất cơm, bánh bao, xôi, 120 áo phao và 355 thùng nước, sữa...

Từ những nỗ lực bền bỉ, các mô hình, công trình thanh niên do Nguyễn Thị Hường khởi xướng đã góp phần làm thay đổi diện mạo công tác Đoàn ở cơ sở, đưa Hiệp Hòa trở thành điểm sáng của tuổi trẻ Bắc Ninh trong thực hiện chuyển đổi số, gắn kết cộng đồng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp.

Giải thưởng 15/10 năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho một nữ thủ lĩnh trẻ luôn hết lòng vì cộng đồng, không ngừng đổi mới để mỗi phong trào thanh niên đều gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân. Với chị, làm công tác Đoàn không chỉ là trách nhiệm mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích của tuổi trẻ trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hiệp Hòa Ngô Thị An Trang nhận xét: “Nguyễn Thị Hường là một cán bộ Đoàn tiêu biểu, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm và có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Những mô hình do chị Hường khởi xướng, từ chuyển đổi số đến công tác an sinh xã hội, đều mang tính thiết thực, bền vững và có sức lan tỏa sâu rộng. Chị là một trong những điển hình tiêu biểu góp phần tạo nên diện mạo mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Hiệp Hòa hôm nay”.