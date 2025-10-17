Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai

Chiều 17/10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết áp thấp nhiệt đới mới hình thành ngày 16/10 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Theo ông Hưởng, đầu giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo khoảng 13h ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Đến khoảng 13h ngày 19/10, bão đổi hướng Tây Tây Bắc và hoạt động trên khu vực đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hướng vào Biển Đông (Ảnh: NCHMF).

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ nay đến hết năm, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó có khoảng 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.