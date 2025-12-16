Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô tại ngã tư đèn đỏ ở Thanh Hóa

Ngày 16/12, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tiết giao thông liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1A.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7h cùng ngày, tại ngã tư Bỉm Sơn giao với quốc lộ 1A, thuộc phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ô tô con bẹp dúm sau cú va chạm liên hoàn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, nhiều ô tô đang dừng chờ đèn đỏ theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội tại khu vực ngã tư bất ngờ một xe đầu kéo mang biển kiểm soát Thanh Hóa lao từ phía sau, tông mạnh vào đuôi ô tô con mang biển kiểm soát 36A-320.xx.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con mất lái, tiếp tục va chạm với các phương tiện khác, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Hai trong số 6 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ khi đang dừng đèn đỏ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vụ tai nạn khiến 6 ô tô bị hư hỏng, trong đó ô tô con biển kiểm soát 36A-320.xx bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 2 người, rất may không có thiệt hại về người.