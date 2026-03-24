Truy tìm người đàn ông lái ô tô chở rác thải đi đổ trộm

Chiều 24/3, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, thành phố Huế, cho biết cơ quan chức năng đang truy tìm chủ nhân chiếc xe tải cùng người đàn ông có hành vi xả rác không đúng nơi quy định, để mời làm việc và xử lý nghiêm.

Theo bà Thanh, trước đó người dân địa phương bắt quả tang người đàn ông điều khiển xe tải biển số 75C-099.xx chở theo nhiều bao chứa rác thải đem đến đổ trộm tại bãi đất trống bên đường Võ Văn Kiệt, phường An Cựu.

Người đàn ông vứt rác bừa bãi nơi công cộng bị buộc phải bốc lên lại thùng xe (Ảnh chụp từ video).

Người dân đã yêu cầu chủ nhân chiếc xe gom các bao tải, bỏ lên lại thùng xe, đồng thời ghi hình để cung cấp cho chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy, khu vực phát hiện sự việc có rất nhiều đất, đá, rác thải xây dựng bị đổ trộm trước đó, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó vào ngày 8/3, trên đường đến trụ sở làm việc, bà Thanh phát hiện đống rác nằm bên vệ đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn phường An Cựu. Bà đã yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công phường trích xuất camera giám sát đô thị để tìm người xả rác bừa bãi.

Qua camera ghi lại, khuya 7/3 có một xe khách giường nằm mang biển số 75B-019.xx của nhà xe tại thành phố Huế dừng lại bên đường Võ Nguyên Giáp. Sau khi xe dừng, tài xế và phụ xe lôi nhiều túi rác để dưới gầm xe ra vứt thẳng bên vệ đường rồi bỏ đi

Sau khi xác minh thông tin, Công an phường An Cựu đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với những người có hành vi xả rác bừa bãi, đồng thời yêu cầu dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.