Bãi rác quá tải nhiều năm vẫn phải "gánh" cả trăm tấn chất thải mỗi ngày

Bãi rác Cẩm Hà, nơi tiếp nhận rác thải từ 3 phường Hội An Tây, Hội An Đông và Hội An, thành phố Đà Nẵng, đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng và ô nhiễm kéo dài, gây bức xúc cho người dân địa phương. Dù đã hết khả năng tiếp nhận, mỗi ngày bãi rác này vẫn phải "gánh" hàng trăm tấn rác.

Ông N., một người nhặt ve chai lâu năm tại bãi rác, cho biết trung bình mỗi ngày có 40-50 lượt xe tải đổ rác, tương đương 120-150 tấn chất thải. "Bãi rác đã quá tải từ nhiều năm trước nhưng vẫn tiếp tục tiếp nhận rác, trong khi đây chỉ là nơi tập kết tạm thời chứ không phải nơi xử lý", ông N. nói.

Dù quá tải nhưng mỗi ngày bãi rác vẫn tiếp nhận 120-150 tấn (Ảnh: Công Bính).

Tình trạng ô nhiễm kéo dài đã khiến người dân sống xung quanh nhiều lần kiến nghị. Anh H., một tài xế xe múc tại bãi rác, cũng xác nhận: "Lượng rác mỗi ngày chở về bãi rất lớn, trong khi bãi chứa diện tích có hạn nên quá tải. Nếu không có nơi xử lý, tình trạng quá tải và ô nhiễm sẽ còn kéo dài".

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, thông tin bãi rác Cẩm Hà có diện tích khoảng 1,34ha, đang chứa hơn 70.000m3 rác thải của 3 phường và mỗi ngày vẫn tiếp nhận khoảng 120 tấn rác sinh hoạt.

Bãi rác Cẩm Hà đã quá tải và gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Công Bính).

Trong khi đó, một nhà máy xử lý rác đã được xây dựng hoàn thành ngay sát bãi rác nhưng vẫn chưa thể vận hành. Ông Dũng giải thích: "Nhà máy chưa hoàn thiện một số hạng mục thiết kế và chưa được cấp phép môi trường. Doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để được cấp phép trước khi đưa vào hoạt động".

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Hội An Tây đã nhiều lần gửi báo cáo đến UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường về những khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

Địa phương cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách để hoàn nguyên bãi rác, xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, đến nay phường vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi về giải pháp và nguồn lực.

Nhà máy xử lý rác đã xây dựng xong nhưng chưa thể hoạt động (Ảnh: Công Bính).

Theo lãnh đạo phường Hội An Tây, bãi rác Cẩm Hà đang quá tải và ô nhiễm nghiêm trọng, có thể dẫn đến ùn ứ rác trong khu dân cư nếu không còn chỗ chứa, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, môi trường và hoạt động du lịch của địa phương.

Để giải quyết dứt điểm, phường kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc đơn vị có năng lực làm chủ đầu tư dự án di dời, hoàn nguyên bãi rác Cẩm Hà trong thời gian sớm nhất.

Trước kiến nghị này, tháng 2 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và tham mưu phương án xử lý tình trạng ô nhiễm, quá tải tại bãi rác này.