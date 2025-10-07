Khánh Hòa nhắm vào thị trường cưới xa xỉ của giới siêu giàu Ấn Độ

Ngày 6/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đón tiếp đoàn các nhà tổ chức tiệc cưới hàng đầu Ấn Độ tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

Chuyến khảo sát này nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội hợp tác, đưa Khánh Hòa trở thành điểm đến lý tưởng cho các lễ cưới quốc tế sang trọng.

Đại diện ngành du lịch Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với đại diện đoàn các nhà tổ chức tiệc cưới Ấn Độ (Ảnh: Văn Phát).

Trong thời gian lưu trú, đoàn sẽ có các buổi làm việc với các doanh nghiệp du lịch địa phương để trao đổi về khả năng hợp tác tổ chức tiệc cưới và các tour du lịch cao cấp dành cho du khách Ấn Độ.

Mục tiêu là quảng bá hình ảnh Khánh Hòa như một điểm đến tiệc cưới quốc tế đẳng cấp, với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Ấn Độ được đánh giá là thị trường khách du lịch tiềm năng với dân số hơn 1,4 tỷ người. Du khách Ấn Độ rất đa dạng, từ nhóm khách bình dân đến lượng lớn khách du lịch cao cấp với mức chi tiêu lớn.

Đặc biệt, phân khúc du lịch tiệc cưới tại Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ. Ước tính có khoảng 4,8 triệu lễ cưới sẽ diễn ra trong mùa 2024-2025, mang lại doanh thu khoảng 68 tỷ USD.

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch hiện đại và dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho phân khúc tiệc cưới cao cấp này.

Tỉnh Khánh Hòa đặt nhiều kỳ vọng vào các hoạt động xúc tiến và hợp tác cụ thể, nhằm đưa địa phương trở thành lựa chọn hàng đầu cho những "lễ cưới triệu đô" của giới siêu giàu Ấn Độ trong tương lai.