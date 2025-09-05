Dùng máy múc, xe công an và ô tô tải chở học sinh vượt lũ đi khai giảng

Ông Đậu Đức Truyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (huyện Tương Dương cũ, tỉnh Nghệ An) trực tiếp khảo sát và chỉ đạo phương án đưa 176 học sinh ở bản Xốp Cốc và bản Tạt đến trường khai giảng năm học mới 2025-2026. Đây là hai bản xa nhất của xã, thường xuyên bị chia cắt khi mùa mưa lũ về.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 3, 5 và số 6, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhiều tuyến đường, nước sông dâng cao ngập cầu tràn Văng Ống, khiến giao thông đến 2 bản Xốp Cốc và Tạt bị chia cắt nhiều ngày qua.

Chính quyền xã Yên Hòa đưa xe ô tô lớn chở học sinh qua suối để dự lễ khai giảng (Ảnh: Đài Trang).

Việc đến trường của học sinh địa phương này gặp khó khăn, đặc biệt đúng vào dịp khai giảng năm học 2025-2026.

Sáng 5/9, từ 5h, các bậc phụ huynh đã đưa con em tập trung tại khu vực cầu Văng Ống. Tại đây, chính quyền xã huy động xe chuyên dụng của lực lượng công an, cùng xe tải lớn, máy múc khơi dòng, nắn lại dòng chảy để phương tiện có thể di chuyển qua cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các em được đưa qua suối nước chảy xiết (Ảnh: Đài Trang).

Nhờ sự phối hợp của chính quyền và lực lượng chức năng, toàn bộ 176 học sinh từ bậc Mầm non đến THCS của 2 bản Xốp Cốc và Bản Tạt đã được đưa đến trường dự lễ khai giảng đúng giờ.

“Với phương châm an toàn là trên hết, xã đã khẩn trương huy động các phương tiện, lực lượng và cả nguồn lực xã hội để bảo đảm mọi học sinh đều có mặt trong ngày khai giảng. Đây không chỉ là ngày hội đến trường mà còn là niềm tin, động lực để các em tiếp tục nỗ lực trong năm học mới”, ông Đậu Đức Truyền chia sẻ.

Xe công an xã chở học sinh tới trường dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 (Ảnh: Đài Trang).

Hình ảnh xe công an, ô tô tải lớn chở đầy học sinh vượt qua đoạn đường lũ dữ để kịp tham dự lễ khai giảng đã để lại ấn tượng sâu đậm, lan tỏa tinh thần đồng hành, sẻ chia của cả cộng đồng với học trò vùng cao.

Cùng chung không khí khai giảng, sáng 5/9, tại Nhà văn hoá bản Yên Hòa, Trường Mầm non Mỹ Lý 2 và Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Mỹ Lý 2 ở bên kia sông Nậm Nơn cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong niềm hân hoan của thầy và trò.