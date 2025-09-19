Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM: Tăng giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 19/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tổ chức phiên giải trình việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; giải ngân vốn đầu tư công; chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Văn Lợi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy; Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo sở, ngành của thành phố.

Phát biểu kết luận tại phiên giải trình, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi cho biết, thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, bước đầu TPHCM đã có những kết quả tích cực.

Về giải ngân vốn đầu tư công, thành phố đã cố gắng hơn so với cùng kỳ và được chính phủ đánh giá cao. Công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số mặc dù còn nhiều khó khăn ở cấp xã, thành phố đã đạt được những kết quả bước đầu.

Ông Nguyễn Văn Lợi hy vọng các sở, ngành cố gắng, tiếp tục phát huy, vượt qua khó khăn.

“Chúng ta vì sự phát triển của thành phố, hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm với doanh nghiệp chứ không vì thứ hạng. Thứ hạng chỉ là một phần, quan trọng là chúng ta phải vượt qua, phải đẩy mạnh một số lĩnh vực, làm vì tâm huyết để từng người dân cảm nhận được hạnh phúc”, ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh.

Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM đề nghị UBND TPHCM, các sở, ngành phải tiếp thu ý kiến của chuyên gia, có văn bản trả lời. Qua đó, giúp cho Đoàn ĐBQH cũng như lãnh đạo UBND thành phố hoàn thành các văn bản, phục vụ cho những kỳ họp sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị thành phố phải tháo gỡ được các khó khăn đang gặp phải. Trong đó, TPHCM cần đề nghị Trung ương nâng tỷ lệ phân bổ ngân sách, vì nguồn vốn trước đây được phân bổ cho TPHCM cũ, bây giờ TPHCM mới là từ 3 tỉnh thành sáp nhập, do đó cần phải nâng tỷ lệ phân bổ.

Đồng thời, thành phố cần huy động nguồn vốn từ các chương trình, chính sách hấp dẫn và quan tâm đến nguồn thu, nguồn lương hiện nay.

Toàn cảnh phiên giải trình sáng 19/9 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Văn Lợi cho rằng, lâu nay thành phố vẫn quen với cơ chế xin - cho, trong khi địa phương có đầy đủ năng lực thực hiện. Do đó, ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị bổ sung vào nội dung Nghị quyết 98, trao cho TPHCM toàn quyền và chịu trách nhiệm với các dự án đầu tư.

Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM cũng cho biết, TPHCM đang tồn đọng 838 dự án, nếu thành phố giải quyết được vấn đề này, khả năng hấp thụ vốn toàn xã hội sẽ rất lớn, hàng trăm ngàn tỷ đồng sẽ được đưa vào ngân sách.

Nói về giải ngân đầu tư công, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi cho rằng, đây là căng bệnh trầm kha kéo dài hàng chục năm nay mà địa phương nào cũng mắc phải, có tiền mà không giải ngân được.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, một số nguyên nhân khiến cho giải ngân vốn đầu tư công bị giậm chân tại chỗ, như: giải phóng mặt bằng chậm, cùng lúc thực hiện nhiều dự án dẫn đến thiếu vật liệu, điều chỉnh dự án…

“Tôi và anh Nguyễn Thiện Nhân đi khảo sát kênh Tham Lương, có chỗ mình làm tốt, có chỗ chưa tốt, do các thủ tục trước đây nên còn một số hộ dân vẫn chưa giải tỏa được. Tôi đề nghị khâu giải phóng mặt bằng các đồng chí giải ngân nhanh lên, xử lý nhanh không khéo đến cuối năm vẫn chưa giải ngân được”, ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh.

Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM tin tưởng việc tăng khả năng giải ngân đầu tư công sẽ làm tăng mức tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng, dẫn dắt đầu tư, nếu không thực hiện được thì nguồn vốn này không còn ý nghĩa, thành phố cũng không có công trình.