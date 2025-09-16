Chủ tịch TPHCM yêu cầu làm rõ nguyên nhân giải ngân đầu tư công chậm lại

Chiều 16/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp với các địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2025, dự kiến giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng cuối năm và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, công tác giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Kết quả thực hiện những việc này ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cả nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chủ trì buổi làm việc (Ảnh: H.T.).

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, 6 tháng đầu năm, kết quả giải ngân đầu tư công của thành phố có tín hiệu khả quan với trên 40%. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, thành phố đạt tỷ lệ giải ngân cao như vậy.

Tuy nhiên, 2 tháng gần nhất, tốc độ này đang chậm lại. Các sở, ngành, đơn vị cần làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề ra các giải pháp trong thời gian tới để mang lại kết quả tốt nhất.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh thông tin, sau sắp xếp, TPHCM được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 là gần 119.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là hơn 15.000 tỷ đồng và vốn địa phương là hơn 103.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: H.T.).

Đến nay, thành phố đã giao và phân bổ chi tiết tổng vốn Thủ tướng giao, cộng với số vốn đã triển khai là hơn 151.000 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch.

Đến ngày 11/9, thành phố đã giải ngân hơn 54.000 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch được giao và đạt 35,5% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Về giải ngân vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thành phố dự kiến giải ngân cả năm là hơn 46.000 tỷ đồng. Đến hiện tại, địa phương đã giải ngân hơn 24.000 tỷ đồng, đạt hơn 52%.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện giải ngân theo kế hoạch đề ra, từ tháng 7, sau khi thực hiện sắp xếp, Sở Tài chính đã đề xuất UBND thành phố xem xét kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện giải ngân của các dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn trong từng tháng của quý III và chỉ đạo các chủ đầu tư bám sát tiến độ, đảm bảo thực hiện giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.