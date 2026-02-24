Trung úy công an đi mua phụ tùng, sửa xe giúp dân ngày Tết

Ngày 24/2, Công an xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) xác nhận thông tin cán bộ đơn vị phối hợp lực lượng an ninh trật tự xã đã hỗ trợ người dân sửa xe máy gặp sự cố trên đường trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, một clip ghi lại cảnh cán bộ công an Gia Lai hỗ trợ người dân sửa xe máy khi du xuân đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook. Bài viết thu hút hơn 200.000 lượt xem, hơn 8.000 lượt tương tác và hàng loạt bình luận bày tỏ sự trân trọng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng công an.

Tổ công tác Công an xã Ya Ma hỗ trợ người dân sửa xe (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Chị N.T.T.D. (trú tại tỉnh Đắk Lắk), người được giúp đỡ, kể lại sự việc hôm 20/2 (mùng 4 Tết). Trong lúc gia đình chị trên đường di chuyển bằng xe máy từ Gia Lai về Đắk Lắk, phương tiện bất ngờ gặp sự cố khi đi qua địa bàn xã Ya Ma. Gia đình chị đã phải nhờ người dân kéo xe gần 25km để tìm nơi sửa chữa.

Trong bối cảnh đầu năm mới, nhiều cửa hàng sửa xe còn nghỉ Tết, việc tìm kiếm phụ tùng thay thế, đặc biệt cho dòng xe cũ với linh kiện khan hiếm, trở nên khó khăn.

Đúng lúc này, Trung úy Vũ Ngọc Tĩnh, cán bộ Công an xã Ya Ma, cùng anh Võ Hồ Đan Trường, thành viên Tổ an ninh trật tự xã, trong lúc đi tuần tra đã phát hiện và dừng lại hỗ trợ gia đình chị D.. Trung úy Tĩnh đã chủ động liên hệ các điểm sửa chữa, tìm mua phụ tùng phù hợp và trực tiếp hỗ trợ sửa chữa phương tiện.

Sau gần 3 giờ, chiếc xe đã được sửa chữa hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn để gia đình chị D. tiếp tục hành trình. Khi gia đình ngỏ ý gửi chi phí phụ tùng và công sửa chữa, Trung úy Tĩnh đã kiên quyết từ chối.

Trung úy Vũ Ngọc Tĩnh đi mua phụ tùng để hỗ trợ sửa chữa phương tiện cho người dân (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cảm kích trước hành động ý nghĩa này, gia đình chị D. đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự đồng cảm và khen ngợi từ cộng đồng.

Theo Công an xã Ya Ma, việc làm ý nghĩa trong những ngày đầu xuân không chỉ giúp người dân giải quyết sự cố giữa đường mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an “gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ”, mang lại sự ấm áp và niềm tin trong cộng đồng.