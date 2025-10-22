Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị TPHCM đầu tư xe chuyên dụng cho công an xã

Sáng 22/10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, các Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo ban, ngành, địa phương.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu báo cáo tham luận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế công an thành phố, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính Trị ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương đó, Công an TPHCM đã trải qua nhiều lần sắp xếp, tinh gọn bộ máy cấp phòng, đội. Ngày 1/3, công an 3 địa phương TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã kết thúc hoạt động 39 công an cấp huyện.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, Ban giám đốc Công an TPHCM hiện có 11 người và 35 phòng nghiệp vụ, 10 đồn công an, 168 công an xã phường, đặc khu, hơn 30.000 chỉ huy, cán bộ chiến sĩ.

Theo Giám đốc Công an TPHCM, sau gần 4 tháng vận hành bộ máy mới, Công an TPHCM đạt được nhiều kết quả trọng tâm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa xã hội, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế, giảm 36,55% so với tháng cùng kỳ.

"Công an thành phố đã giải quyết hiệu quả các loại tội phạm ma túy, cướp, cướp giật, mua bán hàng giả. Tội phạm liên quan đến tín dụng được xử lý, trấn áp hiệu quả nên không còn phức tạp", Giám đốc Công an TPHCM nói.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, triển khai Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực. Trong quá trình thực hiện, Công an TPHCM rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm.

“Ban giám đốc chúng tôi luôn thống nhất với nhau phải đoàn kết, dân chủ để gương mẫu cho chỉ huy cấp phòng, công an cấp cơ sở noi theo, từ đó tiến hành sắp xếp và điều hành hiệu quả hơn”, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2023, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra 4 vấn đề của TPHCM hiện nay là ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố thông minh.

Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, Công an TPHCM xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sắp xếp bộ máy công an thành phố tinh gọn mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, là chìa khóa để cùng toàn hệ thống chính trị thành phố quyết tâm giải quyết hiệu quả các vấn đề trên.

Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị Ban thường vụ Thành ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy TPHCM, thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị Ban thường vụ Thành ủy TPHCM quan tâm, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho công an thành phố, đặc biệt là công an cơ sở.

"Qua làm việc, công an các xã, phường còn thiếu mô tô, ô tô chuyên dụng, thiếu máy vi tính. Ngoài ra, thành phố cần có chính sách hỗ trợ đặc thù cho một số lực lượng công an thành phố trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị.