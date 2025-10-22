Phó chủ tịch thường trực HĐND làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Sáng 22/10, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành.

Phó chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên được điều động, phân công, chỉ định làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, chỉ định Phó chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ông Phạm Thành Kiên (SN 1971, quê quán tại tỉnh Bạc Liêu) có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cử nhân Hành chính, cử nhân Luật, cử nhân Chính trị (Triết học).

Ông Kiên bắt đầu quá trình công tác từ năm 1994 đến năm 1995, với vị trí là chuyên viên Ban Tổ chức chính quyền TPHCM.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chúc mừng các nhân sự nhận quyết định (Ảnh: Xuân Đoàn).

Từ tháng 8/1995 đến tháng 11/1997, ông làm chuyên viên Phòng Kinh tế quận 1 cũ (TPHCM).

Từ tháng 11/1997 đến tháng 3/2000, ông Kiên làm chuyên viên Văn phòng UBND quận 1.

Ông Kiên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 2000.

Từ tháng 3/2000 đến tháng 2/2001, ông Phạm Thành Kiên làm Phó trưởng Phòng Tổ chức chính quyền quận 1.

Từ tháng 3/2001 đến tháng 5/2003, ông là Bí thư Quận Đoàn 1.

Từ tháng 6/2003 đến tháng 6/2005, ông làm Phó trưởng Phòng Nội vụ quận 1.

Từ tháng 6/2005 đến tháng 7/2009, ông Phạm Thành Kiên làm Quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, quận 1.

Từ tháng 7/2009 đến tháng 12/2013, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận 1.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 10/2015, ông là Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, ông đảm nhiệm chức Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2020, ông Kiên làm Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

Ông Phạm Thành Kiên là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 11/11/2023, đến nay, ông Phạm Thành Kiên được các đại biểu bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND thành phố.