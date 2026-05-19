Hà Nội khởi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn Vành đai 1 - Cầu Giẽ lên 16 làn xe

Sáng 19/5, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, đây là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển không gian đô thị, kết nối vùng và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng phía Nam thủ đô trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhìn nhận, bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có tính kết nối cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khởi công dự án (Ảnh: Vingroup).

Với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với yêu cầu liên kết vùng ngày càng mạnh mẽ đang đặt ra áp lực rất lớn đối với hạ tầng hiện hữu, đặc biệt là tại các cửa ngõ của thủ đô.

Trong đó, khu vực phía Nam Hà Nội có vị trí chiến lược là đầu mối kết nối thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Song nhiều năm qua, quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội đã quá tải, ảnh hưởng tới năng lực lưu thông, phát triển logistics và tổ chức không gian đô thị.

"Việc khởi công dự án đã thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh và cho biết, dự án đi qua 18 xã phường của Hà Nội với chiều dài khoảng 36,3km, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tuyến đường đầu tư với quy mô hiện đại, đồng bộ kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị theo mô hình phát triển tích hợp giữa giao thông với phát triển không gian đô thị.

"Thành phố kỳ vọng tuyến đường này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam của Hà Nội, hình thành cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị", ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, hạ tầng chính là nền móng của tăng trưởng, là động lực dẫn dắt phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sống cho người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sau mỗi công trình hạ tầng quy mô lớn là niềm tin, kỳ vọng của người dân và trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.

Ông Quang bày tỏ, Tập đoàn Vingroup rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào công trình trọng điểm - dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tập đoàn Vingroup mong muốn góp sức cho quá trình tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai.

Được biết, dự án trục quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức.

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Bên cạnh đó, trục không gian quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam.