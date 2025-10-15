Trong 24h, camera AI một nút giao ở Hà Nội phát hiện 105 người vượt đèn đỏ

Tối 15/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 14 đến 12h ngày 15/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 12.300 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 75,2km/h. Đồng thời camera AI cũng phát hiện 17 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Một trường hợp lái xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI ghi nhận (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết các trường hợp vi phạm này đều được cảnh sát thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Cũng trong thời gian trên, hệ thống camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã tự động phát hiện 183 lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 105 trường hợp vượt đèn đỏ; 2 trường hợp đi ngược chiều.

Một lái xe máy đi ngược chiều bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, camera AI tại đường Lê Văn Lương đã ghi nhận 1 trường hợp ô tô đi sai làn đường (đi vào làn buýt BRT).

Theo Cục CSGT những trường hợp vi phạm này đã được Cục chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để xử lý.