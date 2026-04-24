Trao 46 giải tại Liên hoan “Giọng hát hay Công an Thủ đô” năm 2026

Tối 23/4, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ trao giải Liên hoan “Giọng hát hay Công an Thủ đô” lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Sáng mãi niềm tin”, khép lại một mùa liên hoan giàu cảm xúc và lan tỏa tinh thần tự hào trong toàn lực lượng.

Với chủ đề “Sáng mãi niềm tin”, liên hoan là hoạt động văn hóa - nghệ thuật thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và các lực lượng Công an Thủ đô. Chương trình đồng thời góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”, gắn với xây dựng văn hóa ứng xử trong cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: Hải Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, biểu dương 21 đội thi với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia liên hoan; đánh giá cao sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, góp phần tạo nên một mùa giải được tổ chức bài bản, giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của từng tập thể, cá nhân.

Theo Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã làm việc nghiêm túc, công tâm, đánh giá các tiết mục trên cả phương diện nghệ thuật và kỹ thuật, bảo đảm khách quan, minh bạch. NSND Hà Thủy, Trưởng Ban Giám khảo, ghi nhận quy mô tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn nổi bật của liên hoan năm nay.

Tại đêm trao giải, Ban Tổ chức đã trao 41 giải chính, gồm 5 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, 5 giải chuyên đề cũng được trao cho các hạng mục như Giọng ca triển vọng, Tiết mục ấn tượng nhất, Ca sĩ cống hiến, Tiết mục xuất sắc về đề tài Đảng và Tổ quốc, Giọng ca được yêu thích nhất qua bình chọn trực tuyến.

Lễ trao giải liên hoan Giọng hát hay Công an Thủ đô 2026 (Ảnh: Hải Nam).

Liên hoan không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong toàn lực lượng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, kỷ luật, gần gũi và nhân văn. Đêm vinh danh khép lại, nhưng dư âm của “Sáng mãi niềm tin” vẫn tiếp tục lan tỏa, hun đúc thêm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.