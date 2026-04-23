Nhân viên đường sắt đá người tông gãy gác chắn tàu

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) thông tin khoảng 11h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển trên tỉnh lộ 623C đoạn qua xã Thọ Phong (Quảng Ngãi) đã tông gãy gác chắn đường sắt.

Tiếp nhận thông tin, cảnh sát giao thông đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Người đàn ông gây tai nạn là L.Q.T. (SN 1986, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ bị xây xát. Vụ việc khiến gác chắn gãy đôi, xe máy hư hỏng.

Người đàn ông tông gãy gác chắn đường sắt (Ảnh cắt từ clip).

Trưa 23/4, mạng xã hội xuất hiện clip về vụ tai nạn nói trên. Hình ảnh từ clip cho thấy, vị trí giao cắt giữa đường sắt với tỉnh lộ 623C có gác chắn và 2 nhân viên làm nhiệm vụ. Khi tàu sắp đến, 2 nhân viên đường sắt vào vị trí làm việc, gác chắn hạ xuống. Lúc này người đàn ông điều khiển xe máy lao đến tông mạnh vào gác chắn rồi ngã xuống sát đường ray.

Hai nhân viên đường sắt vội vã hỗ trợ người gặp nạn, dọn dẹp chướng ngại vật để đảm bảo cho tàu đi qua an toàn. Tuy nhiên người đàn ông vẫn không bước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy vậy một nhân viên đường sắt bực tức la lớn rồi đá vào người đàn ông để yêu cầu rời đi.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng người đàn ông quá coi thường tính mạng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt; nhân viên đường sắt quá bực tức mới dẫn đến hành động như vậy.