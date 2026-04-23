Đã xác định tên của đàn chim lạ xuất hiện ở Hà Tĩnh

Sáng 23/4, ông Đào Đức Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn (Hà Tĩnh), cho biết đàn chim hàng trăm con xuất hiện tại phường Sông Trí những ngày qua được xác định là loài cò nhạn, còn gọi cò ốc. "Chúng thuộc loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam", ông Giang thông tin.

Chính quyền phường và lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn đang theo dõi tình hình, khuyến cáo người dân không xua đuổi hoặc gây ảnh hưởng đến đàn chim để bảo vệ đa dạng sinh học, cân bằng hệ sinh thái.

Đàn chim xuất hiện tại cánh đồng phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Kỳ Anh).

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chấp hành tốt việc bảo vệ động vật quý hiếm, không săn bắt dưới mọi hình thức, việc săn bắt là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Như Dân trí đã thông tin, những ngày gần đây, hàng trăm con chim xuất hiện tại cánh đồng Khu Bắp thuộc tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh cũ).

Đàn chim thường xuất hiện tại các thửa ruộng và khu vực đồng trống vào sáng sớm hoặc chiều tối. Sự xuất hiện của đàn chim cò nhạn thu hút sự quan tâm của người dân trong vùng.

Theo cơ quan chức năng, cò nhạn (tên khoa học Anastomus oscitans) thường sống ở các nước trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Loài này có đặc điểm sống định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác.

Lông cò nhạn có màu xám trắng, đôi cánh đen bóng, đuôi có ánh lục, mỏ xám, chân hồng, vàng nhạt. Mỗi con có trọng lượng 1-1,2kg.