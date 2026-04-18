Giám đốc Công an Hà Nội được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang

Sáng 18/4, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946-18/4/2026), Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng danh hiệu này cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Việc được phong tặng danh hiệu là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ, nổi bật của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Công an Hà Nội, trên cương vị người đứng đầu Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dấu ấn của người đứng đầu Công an thành phố còn thể hiện ở các mặt công tác như chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại Công an Thủ đô cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong đó, phong trào thi đua “Ba nhất” gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng.