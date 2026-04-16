Công an Hà Nội siết trách nhiệm cán bộ để tái diễn vi phạm trật tự đô thị

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết đang siết chặt trách nhiệm của cán bộ, chính quyền cơ sở trong công tác lập lại trật tự đô thị, nhất là tại các địa bàn để xảy ra vi phạm kéo dài, tái diễn nhiều lần.

Theo đó, thời gian qua, lực lượng công an thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP Hà Nội triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống người dân thủ đô.

Riêng trong tháng 3, các lực lượng đã xử lý, “phạt nguội” 3.900 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp của người dân, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Nhiều tuyến phố được chỉnh trang, thông thoáng hơn; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép từng bước được kiềm chế.

Tuy nhiên, Công an TP Hà Nội nhìn nhận kết quả chuyển biến chưa đồng đều giữa các địa bàn. Ở một số nơi, vi phạm vẫn tái diễn, tập trung vào các lỗi như bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định.

Một vi phạm trật tự đô thị được phát hiện (Ảnh: Công an Hà Nội).

Để chấn chỉnh tình trạng này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái vi phạm nhiều lần. Các hình thức xử lý được nêu gồm hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua và xem xét công tác cán bộ.

Công an thành phố cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và công an xã, phường kiểm điểm rõ trách nhiệm nếu để vi phạm trật tự đô thị tồn tại, tái diễn trên địa bàn.

Theo nội dung chỉ đạo, trường hợp 3 lần vi phạm bị nhắc nhở sẽ bị đề nghị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”; nếu 3 lần bị hạ mức phân loại cán bộ, thi đua thì sẽ bị xem xét công tác cán bộ.

Trước đó, tại hội nghị giao ban quý I/2026 về tiến độ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu phải thực hiện đồng bộ theo ba khâu: Rà soát, đánh giá đúng nguyên nhân; giao đúng người, đúng đơn vị, đúng trách nhiệm, đúng thời hạn; kiểm tra thường xuyên, hậu kiểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm đến cùng.

Trong nội bộ lực lượng, Công an TP Hà Nội cũng đã tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm công an cấp xã trong công tác quản lý trật tự đô thị. Điển hình, tại phường Cửa Nam, Trưởng Công an phường, một Phó Trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị cùng 14 cán bộ Cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách các tuyến phố đã bị xem xét trách nhiệm, với mức phân loại tháng 3 là “Không hoàn thành nhiệm vụ”, do để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.