Công an Hà Nội thử nghiệm UAV giám sát trật tự đô thị

Chiều 23/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5.

Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị đang thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng camera AI và xây dựng mô hình “Hanoi Smart Police” trong lộ trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý đô thị.

Theo đó, hệ sinh thái giám sát của Công an Thủ đô đang được mở rộng theo hướng đa không gian.

Dưới mặt đất, dự án khẩn cấp triển khai 21.671 camera AI đang từng bước hình thành mạng lưới giám sát rộng khắp, phục vụ theo dõi an ninh, trật tự, trật tự đô thị và hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm. Trên không, hệ thống UAV đang được hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thí điểm tại các khu vực trọng điểm như Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

Việc đưa UAV vào giám sát được kỳ vọng sẽ tăng khả năng quan sát từ trên cao, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện nhanh các vi phạm về trật tự đô thị, nhất là tại những khu vực đông người, phức tạp hoặc khó kiểm soát hoàn toàn bằng lực lượng trực tiếp.

Đây cũng được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình ứng dụng công nghệ số vào công tác điều hành, quản lý địa bàn của Công an Hà Nội.

Cùng với giải pháp công nghệ, Công an TP Hà Nội cũng đẩy mạnh tham vấn quốc tế trong xây dựng đề án đô thị thông minh. Theo thông tin công bố, đơn vị đã mời chuyên gia Jonathan Lim từ Singapore tham gia với vai trò “Kiến trúc sư trưởng” cho Đề án đô thị thông minh Hà Nội.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Công an Hà Nội đã chủ động bố trí hơn 86 tỷ đồng ngân sách cho 15 giải pháp chuyển đổi số trọng điểm trong năm 2026.

Trước đó, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng cho biết việc nghiên cứu, thí điểm UAV không chỉ phục vụ giám sát trật tự đô thị mà còn hướng tới hỗ trợ xử lý các tình huống phức tạp như tai nạn nghiêm trọng, cháy nổ, sự kiện đông người hoặc truy bắt đối tượng tại khu vực thiếu camera giám sát.

Dữ liệu từ UAV có thể truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.