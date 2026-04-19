Công an Hà Nội sẽ làm việc với quản trị viên nhóm xe ghép, xe tiện chuyến

Mới đây, cử tri các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Vĩnh Tuy, Giảng Võ,... đề nghị cơ quan chức năng TP Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định.

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết: Việc xử lý đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định... trên địa bàn thành phố hiện nay thuộc chức năng, thẩm quyền của lực lượng Công an và Chủ tịch UBND cấp xã.

UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng, Công an thành phố và UBND cấp xã tăng cường phát hiện, lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Một "xe ghép" có biển trắng bị công an ghi hình (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an TP Hà Nội xác định công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định là một trong những chuyên đề xử lý trọng tâm, thực hiện thường xuyên hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, góp phần giải quyết “điểm nghẽn” ùn tắc giao thông.

Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 5.330 trường hợp vi phạm dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định, tạm giữ 15 phương tiện, trừ điểm GPLX 26 trường hợp,...

Đặc biệt, trước tình trạng ô tô vận tải hành khách trá hình, “xe ghép”, “xe tiện chuyến”, taxi “dù” hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh, trật tự,... Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-CAHN ngày 8/2 về kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn; trong đó quyết tâm chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này.

Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm “đặc trưng” là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.

Công an Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin quản trị viên các hội, nhóm, ứng dụng liên quan đến hoạt động “xe ghép”, “xe tiện chuyến”; phối hợp mời các chủ tài khoản, quản trị hội, nhóm làm việc, yêu cầu cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật; trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Đồng thời, Công an thành phố cũng tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn thường xảy ra vi phạm đi ngược chiều; các nút giao có đèn tín hiệu giao thông nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh (vượt đèn đỏ); các khu vực đường nhánh giao với đường chính, đường ưu tiên, nơi người tham gia giao thông thường thiếu quan sát, không giảm tốc độ...

Ngoài ra, Công an Hà Nội sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tại Trung tâm chỉ huy, giám sát tự động 24/24h để theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông; kịp thời phát hiện phương tiện vi phạm, thông báo cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến dừng xe kiểm soát, xử lý.

Trường hợp không dừng được phương tiện, Công an Hà Nội sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo quy định (xử phạt nguội).

Đối với các tuyến chưa được trang bị hệ thống giám sát tự động hoặc còn hạn chế, chưa bao quát toàn tuyến, chưa đáp ứng yêu cầu ghi nhận vi phạm, Công an Hà Nội sẽ bố trí cán bộ hóa trang, mặc thường phục sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (máy đo tốc độ, camera...), thường xuyên di chuyển ghi nhận vi phạm và kịp thời thông báo cho lực lượng làm nhiệm vụ công khai dừng phương tiện kiểm soát, xử lý.

Đối với các tuyến, đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân từ các hành vi vi phạm nêu trên, Công an Hà Nội sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tuần tra cơ động thường xuyên nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.