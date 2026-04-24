Tranh thủ đón thêm khách ngoài đường, loạt tài xế ô tô bị xử phạt

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh, đặc biệt trên các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. Từ đó xuất hiện tình trạng tài xế xe khách đón, trả khách sai quy định, chở quá số người... diễn ra dọc các tuyến đường trước cửa các bến xe tại Hà Nội.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã lập các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Giải Phóng (đoạn gần bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm), trục giao thông cửa ngõ phía Nam thủ đô để tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp lái xe khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 24/4, chỉ trong khoảng 1 giờ lập chốt, CSGT đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp lái xe khách vi phạm.

Trong thời gian làm việc, tổ công tác sử dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng kết hợp với hệ thống camera AI để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, CSGT cũng kiểm tra hệ thống camera giám sát hành trình trên xe khách. Thông qua thiết bị giám sát hành trình, CSGT sẽ nắm được thời gian xuất phát, tuyến đường di chuyển và thời gian lái xe liên tục của tài xế.

Tiếp đó, qua kiểm tra camera hành trình trên xe, CSGT còn có thể phát hiện các tài xế có sử dụng điện thoại khi lái xe hay không và dừng, đỗ đón trả khách thế nào.

Đơn cử lúc 10h, tổ CSGT phát hiện nhà xe Đức Hoà có hành vi dừng, đỗ để đón trả khách trên đường Giải Phóng, đoạn đối diện bến xe Giáp Bát. Ngay lập tức cán bộ trong tổ công tác liền sử dụng bộ đàm để báo cho cán bộ đứng ở điểm chốt phía trên dừng xe, xử lý.

Với hành vi đón, trả khách sai quy định, các tài xế sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tại chốt CSGT, một số tài xế xe khách vi phạm trình bày, do có khách đứng đợi ngoài đường, nên khi xe rời bến, họ đã chủ quan và đón thêm 1 vài hành khách dẫn tới vi phạm.

Hay như trường hợp của tài xế xe khách N.T.T., điều khiển xe khách BKS 35H-030.xx, có hành vi đón, trả khách sai quy định trên đường Giải Phóng. Khi bị tổ CSGT dừng xe xử lý, lái xe này còn trình bày vừa mới bị CSGT xử phạt cách đây tròn 1 tuần với lỗi dừng, đỗ xe sai quy định cũng tại khu vực trước cổng bến xe Giáp Bát.

Như vậy, chỉ trong 7 ngày, người điều khiển phương tiện này vi phạm tới 2 lần trên cùng 1 tuyến đường. Với hành vi đón, trả khách sai quy định, tài xế T. sẽ bị lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, tổ trưởng tổ công tác cho biết trong thời gian qua, đơn vị đã bố trí nhiều tổ tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

"Khu vực chúng tôi quản lý có hai bến xe lớn là Giáp Bát và Nước Ngầm. Đây là 2 bến xe dự kiến có số lượng hành khách tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ do nhu cầu về quê, du lịch của người dân. Vì vậy, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong thời gian tới sẽ đặc biệt được tăng cường", Thiếu tá Hiếu nói.

Cũng theo vị Thiếu tá CSGT, bên cạnh việc tuần tra trực tiếp, Đội CSGT đường bộ số 14 còn phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ứng dụng camera AI để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm giao thông trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Theo thống kê, từ ngày 15/4 đến 23/4, Đội CSGT đường bộ số 14 đã phát hiện, xử lý 390 trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai quy định. Trong số đó có 168 xe khách, 115 ô tô con, 6 xe taxi, 2 xe rơ moóc và 39 xe máy.