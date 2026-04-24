Vỡ nắp cống trên đường Khuất Duy Tiến, xe taxi tụt bánh xuống hố

Khoảng 7h43 ngày 24/4, tại đường Khuất Duy Tiến (đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi), địa phận phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, xảy ra sự việc ô tô con bị sụt bánh xe xuống hố cống.

Cụ thể vào thời gian trên, chiếc taxi mang BKS 18H-040.xx do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến hướng Đại lộ Thăng Long, bất ngờ bánh trước bên phải xe bị tụt qua nắp cống xuống hố, khiến chiếc xe không thể di chuyển.

Tại hiện trường, miệng cống rộng khoảng 50cm, rất may vụ việc không làm ai bị thương.

Chiếc xe taxi bị tụt xuống cống trên đường Khuất Duy Tiến (Ảnh: Viet Tiep).

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, hỗ trợ chiếc xe di chuyển, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo tại khu vực nắp cống bị vỡ (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho biết, tới khoảng 8h10, chiếc taxi nêu trên đã di chuyển khỏi hiện trường, lực lượng chức năng có mặt để khắc phục sự cố.

Phần nắp cống bị vỡ khiến bánh xe tụt xuống hố (Ảnh: Công an cung cấp).

Cách đây gần 1 ngày, khoảng 14h ngày 23/4, ô tô tải mang BKS 89C-291.xx do một tài xế điều khiển đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (hướng Ngã Tư Sở - Khuất Duy Tiến), khi tới trước số nhà 108 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) bất ngờ bánh bên phải phía sau bị sụt lún xuống hố; chiếc xe nghiêng hẳn về một bên.

Tại hiện trường, miệng hố sụt rộng khoảng 0,5m, sâu khoảng 1m, chiếc ô tô kẹt bánh sau không thể di chuyển.

Cảnh sát cho hay, khu vực xảy ra sự việc nằm ở vị trí thi công dự án chống úng ngập khu vực nội đô của Sở Xây dựng Hà Nội. Có thể do đơn vị thi công chưa lu lại đường sau khi hoàn thành công việc nên dẫn tới tình trạng sụt lún. Đây cũng không phải lần đầu xảy ra sụt lún trên đường Nguyễn Trãi.