Xuống kiểm tra xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tài xế bị tông tử vong

Ngày 22/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 4h25 ngày 21/4, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Hồng Vân, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo Cục CSGT vào thời gian trên, xe tải BKS 43C-087.xx do anh T.Đ.D. (SN 1986, ở TP Đà Nẵng) điều khiển, khi di chuyển tới km192 trên cao tốc thì xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo BKS 88H-015.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-066.xx, do anh N.V.D. (SN 1985, quê Phú Thọ) điều khiển.

Tài xế xe tải tử vong tại chỗ sau cú đâm vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Vụ tai nạn khiến anh N.V.D. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhà chức trách cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe tải BKS 43C-087.xx đâm vào xe đầu kéo đang dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc. Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội 3 Cục CSGT cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, tài xế xe đầu kéo đang xuống đuôi xe kiểm tra phương tiện, đúng lúc này xe tải lao tới và tông trúng.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng cảnh báo, làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc chỉ được sử dụng trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống bất khả kháng.

Cảnh sát nghiêm cấm các phương tiện dừng, đỗ tại làn khẩn cấp để nghỉ ngơi, ngủ, sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các công việc cá nhân khác.

"Các phương tiện điều khiển xe chạy vào làn dừng xe khẩn cấp không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo Cục CSGT, trong trường hợp buộc phải dừng xe do sự cố, lái xe phải ngay lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo từ xa phía sau phương tiện theo đúng quy định để các phương tiện khác nhận biết và chủ động phòng tránh.