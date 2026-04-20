CSGT bay flycam bắt lỗi loạt tài xế dừng đỗ xe sai quy định ở Hà Nội

Sáng 20/4, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân lập tổ công tác làm nhiệm vụ xử lý các trường hợp tài xế ô tô dừng, đỗ xe sai quy định trên đường Nguyễn Trãi.

Theo cảnh sát, đây là tuyến đường đang triển khai nhiều hạng mục thi công các công trình trọng điểm của thành phố, lòng đường bị thu hẹp tại nhiều vị trí để phục vụ thi công.

Lực lượng CSGT sử dụng flycam để phát hiện các trường hợp vi phạm từ trên cao, lấy căn cứ để xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại tuyến đường nêu trên, lực lượng chức năng đã tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe tại các khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện chưa chấp hành và dừng, đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông.

Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên, CSGT đã kết hợp tuần tra xử lý trực tiếp và sử dụng cả flycam (thiết bị bay không người lái), camera AI... để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt, tránh gây ùn ứ giao thông.

Đơn cử, lúc 9h45 tại khu vực trước số nhà 208 Nguyễn Trãi, tổ công tác lập biên bản xử phạt đối với anh Đ.V.H. (SN 1996, quê Ninh Bình) do điều khiển ô tô BKS 35A-609.xx rồi dừng xe sai quy định.

Thông qua flycam và hệ thống camera AI, CSGT sẽ phát hiện, xử lý các trường hợp dừng đỗ ô tô vi phạm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế H. cho biết do vội công việc nên không chú ý và đỗ xe không đúng vị trí quy định.

Tiếp đó, lúc 10h15 cùng ngày, tại khu vực trước số nhà 334 Nguyễn Trãi, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản xử lý đối với anh L.Đ.T. (SN 1987, ở Hà Nội), do có hành vi dừng đỗ ô tô BKS 89A-670.xx sai quy định trên đường Nguyễn Trãi.

"Hôm nay tôi có việc gấp nên phải dừng đỗ xe trên đường, mọi khi tôi đều đánh xe vào bãi để gửi. Tôi cũng không để ý tại đây có biển báo cấm dừng đỗ. Tôi xin chấp nhận đóng phạt", tài xế T. trình bày với CSGT.

Với hành vi vi phạm nêu trên, các tài xế sẽ bị xử phạt 700.000 đồng.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ sử dụng các thiết bị nghiệp vụ như flycam, camera AI để ghi hình các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, qua đó làm căn cứ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Một tài xế dừng đỗ xe sai quy định bị CSGT lập biên bản xử phạt (Ảnh: Ngọc Tiến).

Cũng theo vị Trung tá CSGT, không chỉ xử lý vi phạm dưới lòng đường, tổ công tác còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè chấp hành quy định, để phương tiện đúng nơi quy định, góp phần bảo đảm đường thông, hè thoáng.