300 người cứu đê sông Hoạt trong đêm

Sáng 30/9, lãnh đạo UBND xã Hoạt Giang cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi, trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến mực nước sông Hoạt dâng cao. Đến chiều 29/9, tại nhiều đoạn đê đã ghi nhận tình trạng nước tràn qua mép bờ.

Ngay trong đêm, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12), cùng gần 100 người dân và các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, gia cố các vị trí đê xung yếu.

Các chiến sĩ khẩn trương gia cố đê trong đêm (Ảnh: Khánh Trình).

Theo lãnh đạo xã, sự cố tràn đê xảy ra ở nhiều đoạn qua các thôn như Đông Thôn, Thổ Khối và Thịnh Thôn, với tổng chiều dài hơn 1.000m đê bị ảnh hưởng.

Các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực chạy đua với thời gian, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa to gió lớn và đêm tối để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân cùng hơn 300ha lúa và hoa màu trong vùng nội đê.

Đến khoảng 23h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã cơ bản được khắc phục xong sự cố.

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến 16h30 ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Bão Bualoi đã khiến 10 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 592 nhà bị hư hỏng, tốc mái hoặc sập mái và 838 nhà bị ngập nước.

Một căn nhà của người dân bị lốc xoáy đánh tan hoang sau bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Toàn tỉnh có 1.567ha lúa bị ngập, đổ gãy; 806ha hoa màu bị thiệt hại; 74,5ha cây trồng hàng năm bị ngập, đổ gãy; 1.839 cây xanh đô thị và cây bóng mát bị gãy đổ.

Mưa bão cũng gây ngập tại 14 điểm trường, làm hư hỏng 2 trạm y tế. Nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, gây ách tắc cục bộ.

Đặc biệt, trong thời điểm bão đổ bộ, tuyến đê hữu sông Thị Long (phường Ngọc Sơn) bị vỡ khoảng 20m. Tình trạng sạt lở cũng được ghi nhận tại đê hữu sông Mã, đoạn qua phường Quảng Phú.