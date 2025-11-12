Trăn đất nặng 26kg bò vào vườn nhà dân sau mưa lũ

Ngày 12/11, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương (Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế) phối hợp UBND phường Thanh Thủy và các đơn vị liên quan, thả một cá thể trăn đất về môi trường rừng tự nhiên.

Trước đó, sau đợt mưa lũ lớn, cá thể trăn đất này bò vào vườn của gia đình ông Phan Văn Long, trú tại tổ dân phố 12A, phường Thanh Thủy. Sau khi phát hiện con trăn, ông Long đã bắt giữ, chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương.

Các cơ quan chức năng thả cá thể trăn đất nặng 26kg về môi trường tự nhiên (Ảnh: UBND phường Thanh Thủy).

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Nam sông Hương, cá thể trăn đất nêu trên nặng 26kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm (Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế) hỗ trợ UBND phường Kim Long tiếp nhận cá thể rùa núi vàng (nặng 1kg) và 4 con rùa cổ sọc (tổng khối lượng 3,5kg) do người dân giao nộp.