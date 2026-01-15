TPHCM yêu cầu cán bộ thay đổi tư duy, làm đến nơi đến chốn

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành chỉ thị về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy điều hành, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là năm thành phố vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới với quy mô và tầm vóc của một siêu đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Chỉ thị của UBND TPHCM yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, khắc phục tư duy làm việc hình thức, dàn trải, thiếu chiều sâu, tập trung vào chủ đề năm. TPHCM xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng chính quyền là then chốt, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.

UBND TPHCM yêu cầu tập trung đổi mới tư duy quản trị từ theo dõi tiến độ sang quản trị rủi ro và phục vụ. Thay đổi từ cách làm theo kế hoạch sang theo mục tiêu và sản phẩm. Việc báo cáo được yêu cầu chuyển trọng tâm sang đánh giá hiệu quả, kết quả thực chất; các cơ quan, đơn vị, cá nhân chuyển từ “có làm” sang “biết làm và làm đến nơi đến chốn”.

Chính quyền thành phố cũng chỉ đạo tập trung ngay vào xử lý công việc, triển khai nhiệm vụ năm 2026, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tồn đọng kéo dài nhiều năm. Việc thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực cần gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương ban hành các văn bản, quy định để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển kinh tế - xã hội. Từng nhiệm vụ phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy.

Trong lĩnh vực đầu tư, TPHCM yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Đầu tư công được xác định là động lực dẫn dắt, thu hút mọi nguồn lực xã hội.

UBND TPHCM đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao, kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải ngân theo tháng đối với từng dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm.

Chỉ thị của UBND TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực thực thi, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc thiếu trách nhiệm.

Kỷ cương hành chính, lề lối làm việc cần được tăng cường, chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Các cuộc họp không cần thiết phải được cắt giảm, thời gian và nội dung họp được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả thực chất.