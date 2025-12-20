TPHCM yêu cầu 168 xã, phường báo cáo khó khăn liên quan đến trụ sở dôi dư

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính và UBND 168 xã, phường, đặc khu đề nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc về quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc trong quá trình sắp xếp trụ sở.

Trụ sở UBND quận 12 để trống sau sắp xếp chính quyền 2 cấp (Ảnh: UBND quận 12).

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, liên quan đến công tác xử lý, sắp xếp các tài sản công (trụ sở cơ quan) sau sắp xếp chính quyền 2 cấp trên địa bàn thành phố, trước đây UBND TPHCM đã giao cho Sở Tài chính chủ trì.

Theo đó, tài sản nhà, đất dôi dư được ưu tiên bố trí làm trụ sở cho các cơ quan có nhu cầu; tiếp theo là sử dụng cho giáo dục, y tế, văn hóa, công trình công cộng; trường hợp không phù hợp sẽ tổ chức bán đấu giá, cho thuê theo quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Do đó, để có đầy đủ nội dung tham mưu báo cáo UBND TPHCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Tài chính và UBND 168 phường, xã và đặc khu rà soát, có ý kiến cụ thể các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, hoặc các quy định pháp luật có liên quan và các khó khăn khác (nếu có).

Ngoài ra, hiện nay, một số địa phương có nhu cầu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhưng đa số đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn TPHCM có thời hạn đến 2025 nên gặp khó khăn không đảm bảo về thời hạn hiệu lực.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đang nghiên cứu tham mưu UBND TPHCM xem xét gia hạn hiệu lực của các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố để các đơn vị có cơ sở tiếp tục thực hiện công tác quản lý đầu tư, xây dựng theo quy hoạch quy định.