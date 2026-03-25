TPHCM xây cống ngăn triều hơn 1.200 tỷ đồng chống ngập phía Tây Bắc

UBND TPHCM vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án cống kiểm soát triều Rạch Tra do Ban Hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được triển khai trên địa bàn xã Đông Thạnh, xã Bình Mỹ trong giai đoạn 2026-2029.

Khu vực cầu Rạch Tra nối 2 xã Đông Thạnh và Bình Mỹ (Ảnh: Google Maps).

Công trình có chức năng ngăn triều, tiêu thoát nước, giảm ngập úng cho khu vực rộng 37.162ha phía Tây Bắc TPHCM, gồm các xã: Đông Thạnh, Bình Mỹ, Hóc Môn, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi.

Ngoài ra, cống kiểm soát triều Rạch Tra giúp tăng khả năng trữ nước trong các kênh để cấp nước vào mùa khô, góp phần giảm ô nhiễm cho hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và hệ thống kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Cống kiểm soát triều Rạch Tra có thiết kế rộng 80m (2 khoang), cao trình đáy cống -5m, cửa van thép, điều khiển bằng xi lanh thủy lực. Hạng mục âu thuyền bằng bê tông cốt thép rộng 15m, cửa âu kiểu chữ nhất, điều khiển bằng xi lanh thủy lực. Nhà quản lý, vận hành có diện tích khoảng 300m2.