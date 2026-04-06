TPHCM và Nam Bộ nắng nóng gay gắt, đề phòng sốc nhiệt

Ngày 6/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng trên địa bàn tiếp tục có xu hướng gia tăng, tập trung tại trung tâm và phía Bắc TPHCM.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm dao động 35-45%. Thời điểm nắng nóng duy trì chủ yếu trong 12h-15h.

24-48 giờ tới, hình thế thời tiết khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và dịch dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động ổn định. Gió trên các vùng biển Nam Bộ duy trì cường độ yếu.

Người lao động ở TPHCM làm việc giữa thời tiết nắng nóng (Ảnh: Bảo Quyên).

Dự báo 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ có xu hướng suy yếu nhẹ, đến khoảng ngày 8-9/4 sẽ hoạt động mạnh trở lại, kết nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Hình thế thời tiết trên khiến khu vực TPHCM và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, ít mưa, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Nắng nóng có xu hướng kéo dài nhiều ngày, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và cháy nổ.

Trước tình hình nắng nóng kéo dài và gia tăng, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt để tránh nguy cơ sốc nhiệt và mất nước. Khi làm việc ngoài trời, người dân cần trang bị đầy đủ mũ, áo chống nắng và bổ sung nước thường xuyên.

Các hộ dân cũng nên chú ý sử dụng điện an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao; đề phòng cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và khu vực sản xuất.

Người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền cần theo dõi sức khỏe chặt chẽ, tránh tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Về mặt dinh dưỡng, người dân nên bổ sung nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài.