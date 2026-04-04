TPHCM nắng nóng 35-36°C từ trưa đến chiều

Ngày 4/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%. Thời gian nắng nóng trong ngày tập trung khoảng 12h-15h.

Theo cơ quan khí tượng, rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị nén, dịch dần xuống phía Nam và suy yếu. Khoảng ngày 5/4, rãnh áp thấp này được thiết lập trở lại, tiếp tục nối với áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng mạnh về phía Đông Nam.

Du khách nước ngoài đi dạo trong nắng chiều ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ có xu hướng lấn Tây, sau đó hoạt động ổn định. Gió trên các vùng biển Nam Bộ có cường độ yếu.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp tiếp tục bị nén và dịch xuống phía Nam, đi qua Bắc Bộ với cường độ suy yếu nhẹ, sau đó hoạt động mạnh trở lại. Áp cao cận nhiệt đới trên cao có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ lấn Tây và hoạt động mạnh, đến khoảng ngày 8-9/4 có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, đi qua khu vực Trung Bộ.

Trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng vào trưa và chiều, thời tiết hanh khô do độ ẩm thấp. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và các vấn đề sức khỏe như say nắng, sốc nhiệt và bệnh tim mạch.