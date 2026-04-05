TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi 37 độ C

Ngày 5/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết toàn vùng vẫn duy trì trạng thái nắng nóng.

Tại TPHCM, các khu vực như Bắc Tân Uyên, Hóc Môn, Thuận An và Thủ Dầu Một được dự báo có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, trong khi những nơi khác dao động 35-36 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày ở mức 35-45%, thời gian nắng nóng tập trung khoảng 12h-15h.

Người dân TPHCM vào công viên tránh nắng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này được xác định do áp cao lục địa suy yếu và dịch chuyển dần ra phía Đông. Đồng thời, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam. Rãnh áp thấp với trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc hoạt động trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì ổn định qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ, trong khi gió trên các vùng biển phía Nam có cường độ yếu.

Những ngày tới, nắng nóng tiếp tục bao trùm diện rộng tại miền Đông, có nơi gay gắt; miền Tây vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, tình trạng nắng nóng kéo dài kèm độ ẩm thấp dễ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe để tránh kiệt sức hoặc sốc nhiệt.