TPHCM và Nam Bộ khả năng có mưa dông chiều tối

Ngày 9/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lục địa đang duy trì cường độ ổn định, sau đó suy yếu và dịch dần ra phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ. Đồng thời, nhiễu động trên cao vẫn duy trì trên khu vực.

Hình thế thời tiết trên khiến khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng vào buổi trưa và chiều. Về chiều tối và đêm, mây dông phát triển gây mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động 33-36 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 36 độ C.

Trong 3-10 ngày tới, cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trưa và chiều tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ cũng như các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim mạch, say nắng và mất nước.

Ngoài ra, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.