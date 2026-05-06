TPHCM mưa dông diện rộng, đề phòng ngập cục bộ

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 16h30 cùng ngày, mưa xuất hiện tại khu vực các phường Thủ Đức, An Khánh, Linh Xuân, Tam Bình,... cơn mưa không quá lớn, tuy nhiên làm tầm nhìn hạn chế, người dân di chuyển khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy, mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại TPHCM, gồm các khu vực: Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn,...

TPHCM tiếp tục có mưa dông vào chiều tối (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó lan sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến 10-50mm, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ ngập sâu khi mưa lớn, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.