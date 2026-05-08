TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, địa bàn tiếp tục duy trì nắng nóng trong ngày 8/5. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động 33-36 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 36 độ C.

Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C. Ban ngày trời nắng nóng, đến chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây có xu hướng bị nén và đẩy dần ra phía Bắc do áp cao lạnh lục địa tăng cường. Ở phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo hoạt động mạnh dần và nâng trục chậm lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc rồi rút ra phía Đông.

Do đó, mưa dông tại Nam Bộ trong những ngày tới có xu hướng gia tăng cả về diện và tần suất. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để phòng tránh các hiện tượng cực đoan.