TPHCM mưa dông giờ tan tầm, người dân vất vả về nhà

Chiều 5/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mây dông dày đặc, bầu trời xám xịt. Đến hơn 17h, gió nổi lên kèm mưa rào.

Cơn mưa đến sau nhiều giờ nắng nóng trong ngày đã giúp nền nhiệt giảm đáng kể, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân. Tuy nhiên, mưa trùng thời điểm tan tầm cũng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân TPHCM mặc áo mưa trên đường về nhà chiều 5/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các khu vực như Bình Thạnh, Linh Xuân, Hiệp Bình… mưa xuất hiện bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều người phải tấp vào lề đường mặc áo mưa, dừng xe trú tạm dưới mái hiên để chờ mưa ngớt.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy, mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại TPHCM, gồm các khu vực: Phú Định, Cát Lái, Bình Trưng, Tăng Nhơn Phú, Long Phước, Long Bình, Thuận An và các xã Đông Thạnh, Bình Mỹ, Củ Chi, Phú Hòa Đông…

Mưa xuất hiện tại khu vực phường Linh Xuân lúc 17h (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài ra, tại một số khu vực thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai cũng xuất hiện mưa trên diện rộng.

Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó lan sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến 10-50mm, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.