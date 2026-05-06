TPHCM và Nam Bộ có dông rải rác, mưa lớn vào chiều tối

Ngày 6/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau đó duy trì cường độ ổn định trước khi suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, trong khi nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn duy trì tại Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, hôm nay, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có nắng gián đoạn; một số nơi xuất hiện mưa rào và dông. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông rải rác có xu hướng gia tăng, có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-28 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Người dân TPHCM lội nước về nhà sau cơn mưa lớn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Những ngày tới, áp cao lục địa được dự báo suy yếu và lệch dần sang phía Đông, hình thành rãnh áp thấp ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây, sau đó bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục biến động qua khu vực Trung Bộ, trước khi nâng trục lên phía Bắc rồi hạ dần xuống phía Nam và suy yếu, rút ra phía Đông vào khoảng ngày 10/5.

Trên vùng biển TPHCM, mây thay đổi, xuất hiện mưa rào và dông rải rác; tầm nhìn xa trên 10km, giảm còn 4-10km khi có mưa. Gió giật cấp 4, sóng cao từ 0,75-1,75m. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.