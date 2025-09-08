Hà Nội cấm xe máy xăng: Đã có kết quả rà soát vị trí các trạm sạc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND thành phố trong việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn.

115 vị trí trong Vành đai 1 có thể lắp trạm sạc

Đối với các vị trí đề xuất trạm sạc trong khu vực Vành đai 1, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Vành đai 1 có 9 phường và các phường đã có văn bản đề xuất theo đề nghị của Sở.

Một khu vực có thể làm trạm sạc gần Vành đai 1 (Ảnh: CTV).

Theo đó, trong khu vực Vành đai 1 có 115 vị trí được đề xuất lắp đặt trạm sạc.

Trong đó, đất giao thông, vỉa hè 33 vị trí; đất công cộng 15 vị trí; đất hỗn hợp 20 vị trí; đất trụ sở 30 vị trí; đất trường học, giáo dục 15 vị trí; vườn hoa 2 vị trí gồm vườn Hoa Phùng Hưng (nút giao Đường Thành - Phùng Hưng - Bát Đàn) và vườn Hoa Cổ Tân (nút giao Tràng Tiền - Trần Quang Khải).

Đối với các vị trí ngoài vành đai 1, có 67/126 xã, phường chưa đề xuất (tính đến ngày 4/9), còn các phường khác đã đề xuất 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc.

Sở Xây dựng cho hay Công ty cổ phần bến xe phối hợp với các đơn vị trạm sạc tại 3 bến xe. Tại bến xe Giáp Bát có 40 điểm vận hành từ ngày 10/6; bến xe Gia Lâm 34 điểm vận hành từ ngày 15/7; bến xe Mỹ Đình dự kiến có 20 điểm ​​vận hành trong quý III.

Trung tâm hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát tại một số công viên, bãi đỗ xe ngầm và xác định 19 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc…

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội qua kiểm soát cũng xác định 3/5 điểm trung chuyển trên địa bàn có thể nghiên cứu bố trí trạm sạc cho xe buýt.

Toàn bộ mạng lưới xe buýt hiện có 122 điểm cuối. Một số vị trí điểm cuối có thể lắp đặt trạm sạc như bến xe, bãi đỗ xe trong khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay… nhưng phụ thuộc vào nhu cầu và kế hoạch lắp đặt trạm sạc của đơn vị quản lý.

Trung tâm quản lý nhà Hà Nội cũng đã rà soát các tòa chung cư tái định cư, các khu nhà ở sinh viên, nhà xã hội, các khu liên cơ quan thuộc quản lý của Sở Xây dựng, dự kiến ​​bố trí 81 vị trí sạc cho ô tô, 105 vị trí sạc cho xe máy.

Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng có đề xuất phát triển hệ thống trạm sạc, trong đó có công ty xin được lắp đặt thí nghiệm tại 500 vị trí tại trụ sở các cơ sở, ngành, bệnh viện, trường đại học, điểm đỗ xe, bãi xe công viên, vườn hoa. Tiêu chuẩn trạm sạc dùng chung cho các loại xe.

Một công ty khác đề xuất thí điểm xây dựng trạm kết nối bãi đỗ xe điện và cây xanh cách ly thuộc dự án khu đô thị Vincity Riverside với 1.040 trạm sạc. Một công ty khác xin lắp đặt tại 106 trạm sạc tại bãi đỗ xe dưới lòng đường, hè phố.

Một đơn vị cũng đề xuất 5 vị trí quanh Vành đai 1 gồm vị trí tại bãi xe nút giao Xã Đàn - Giải phóng; vị trí vỉa hè dải phân cách và đất trống dọc Trần Khát Chân; vị trí từ số 621 đến 768 Đê La Thành; vị trí khu đất nút giao Đê La Thành - Kim Mã - Cầu Giấy; vị trí khu đất trống hồ Văn quán...

Thí điểm ngay các trạm sạc tại những địa điểm phù hợp

Thực hiện theo lộ trình tại Chỉ thị số 20 của Thủ tướng, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để lập đề cương và dự toán "Đề án chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường trên địa bàn Hà Nội".

Đồng thời, Sở này đang nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức các tuyến mini buýt, sử dụng phương tiện năng lượng điện phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông (phố nhỏ, ngõ nhỏ...) trong khu vực Vành đai 1 để phục vụ người dân, du khách.

Hà Nội hiện có khoảng 9,2 triệu phương tiện các loại thường xuyên lưu thông (Ảnh: Mạnh Quân).

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đang nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch hoặc sử dụng phương tiện công cộng...

Tại cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh tinh thần quyết tâm chuyển đổi giao thông xanh.

Về vấn đề trạm sạc, ông Quyền yêu cầu tổ công tác của thành phố xem xét thuê đơn vị tư vấn khảo sát thực tế từng địa điểm, vị trí, từ đó nghiên cứu phương án, cơ chế triển khai phù hợp, tuân thủ pháp luật.

Đồng thời, sớm hoàn thiện phương án quy hoạch hệ thống trạm sạc bài bản, bảo đảm kiểm soát phòng cháy, chữa cháy; cần sớm hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn trạm sạc, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông Quyền cũng đề nghị Sở Xây dựng thí điểm ngay các trạm sạc tại những địa điểm phù hợp, nhưng phải yêu cầu nhà đầu tư có những ràng buộc theo đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước.