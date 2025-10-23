TPHCM tuyên dương ông Lâm Đình Thắng, Trương Minh Huy Vũ “dân vận khéo”

Sáng 23/10, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" 2025, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2025).

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố; các Phó bí thư Đảng uỷ Nguyễn Lộc Hà, Trần Văn Nam, Ngô Thành Tuấn cùng hơn 200 đại biểu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo tham dự chương trình (Ảnh: Xuân Đoàn.

Chương trình tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" được tổ chức tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Tại đây, các đại biểu đã dâng hoa, dành một phút mặc niệm và báo công dâng Bác.

Chương trình nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong phục vụ nhân dân.

Đây là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, UBND TPHCM trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng đại biểu được tuyên dương (Ảnh: Xuân Đoàn).

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM đã tuyên dương 40 tập thể và 55 cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp thành phố.

Trong số các tập thể được tuyên dương có Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (thuộc Đảng ủy Ban Quản lý Đường sắt đô thị), Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ) và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng).

Ở nhóm cá nhân, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cùng ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, là hai trong những gương điển hình được vinh danh.

Ngoài ra, còn có 93 tập thể và 153 cá nhân được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" cấp cơ sở.