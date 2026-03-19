TPHCM tính việc dời trụ sở, sắp xếp giờ làm việc các cơ quan để giảm ùn tắc

Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 19/3, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM Lý Thanh Long đã thông tin các giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong đó, đơn vị đã thông tin về định hướng điều chỉnh phân bố không gian đô thị gắn với tổ chức giao thông.

Trong số các giải pháp, thành phố sẽ nghiên cứu lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước, học viện, trường đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề, bệnh viện quy mô lớn và khu sản xuất công nghiệp ra ngoài khu vực trung tâm theo quy hoạch. Địa phương cũng tìm kiếm giải pháp sắp xếp giờ làm việc, học tập, kinh doanh phù hợp, góp phần giảm ùn tắc giao thông (không thực hiện đại trà).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chủ trì nghiên cứu đề án di dời các cơ sở giáo dục và y tế quy mô lớn khỏi khu vực nội thành.

Bên cạnh giải pháp tổ chức không gian, thành phố tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Giai đoạn 2026-2030, TPHCM triển khai 77 dự án trọng điểm với tổng vốn khoảng 1,78 triệu tỷ đồng, gồm đường sắt đô thị, đường bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Riêng năm 2026, địa phương dự kiến khởi công khoảng 13 công trình lớn như Vành đai 4, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4... Đồng thời, khoảng 10 dự án quan trọng sẽ hoàn thành, góp phần tăng năng lực kết nối và giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu.

Trong năm 2026, TPHCM dự kiến khởi công 9 cầu vượt thép và hoàn thành trong năm 2027. Đây được xem là giải pháp cấp bách nhằm xử lý nhanh các điểm nóng kẹt xe, đặc biệt tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm.

Sở Xây dựng cũng cho biết, thành phố sẽ ưu tiên xử lý các điểm nghẽn tại cửa ngõ kết nối vùng, tăng cường liên kết với các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và khu vực sân bay Long Thành. Việc bố trí nguồn vốn cho các công trình cấp bách giai đoạn 2026-2027 được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngoài ra, các giải pháp phi công trình được đẩy mạnh như điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt, ứng dụng công nghệ trong điều hành, phát triển vận tải hành khách công cộng và kiểm soát phương tiện cá nhân. Thành phố cũng tăng cường giao thông đường thủy nhằm chia sẻ áp lực cho đường bộ.