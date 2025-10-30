Hơn 300 địa điểm có nguy cơ ùn tắc xe cộ ở TPHCM

Chiều 30/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Công an TPHCM cho biết, thành phố hiện có hơn 300 địa điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm và cửa ngõ.

Đường Đỗ Mười thường xuyên xảy ra ùn tắc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại các khu vực có nguy cơ ùn tắc để kịp thời có phương án xử lý phù hợp

Qua đó, PC08 xác định trên địa bàn thành phố có khoảng 336 địa điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông; trong đó, 186 điểm được đánh giá có nguy cơ cao, tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ, như: quốc lộ 13, cầu Bình Triệu, cầu Phú Cường, quốc lộ 1, quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương...

Theo Công an TPHCM, danh sách các điểm này không cố định, mà được cập nhật, điều chỉnh định kỳ, tùy theo diễn biến thực tế. Một số khu vực trước đây là điểm nóng đã có chuyển biến tích cực nhờ áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, như: phân luồng từ xa, bố trí lực lượng điều tiết giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây cản trở giao thông.

Công an TPHCM cũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố chủ yếu do hạ tầng giao thông quá tải so với lượng người và phương tiện tham gia giao thông, các yếu tố giao thông công cộng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân; ngoài ra, còn có các yếu tố khác như thời tiết hay sự cố giao thông, đặc biệt là ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế.

Theo đó, nhiều người điều khiển phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định, dừng - đỗ không đúng nơi quy định, chen lấn, đi ngược chiều, quay đầu sai quy định hoặc cố tình chiếm làn đường khi gặp ùn tắc. Chính các hành vi này làm gián đoạn dòng xe, khiến việc giải tỏa ùn tắc kéo dài và khó khăn hơn rất nhiều.

Người dân chấp hành luật giao thông tốt sẽ là một cách giúp giảm ùn tắc xe cộ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn, Công an TPHCM đã ban hành các kế hoạch bố trí lực lượng CSGT phối hợp cùng công an cấp xã, phường thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, phòng chống ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm.

Theo mô hình này, lực lượng CSGT tập trung tại các tuyến đường chính, nút giao lớn, còn công an cấp xã, phường đảm trách các tuyến nhánh và khu vực phụ cận nhằm duy trì giao thông thông suốt.

Theo Công an TPHCM, mô hình này được triển khai linh hoạt, không cứng nhắc áp dụng ở tất cả địa bàn hoặc huy động đồng loạt lực lượng CSGT và công an cấp xã, vì phải tùy theo tình hình thực tế, mật độ phương tiện và đặc thù giao thông ở từng khu vực, từng thời điểm trong ngày.