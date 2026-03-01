TPHCM tìm cách giúp nhà sản xuất xoay trục theo tiêu chí ESG

Ngày 25/3, Sở Công Thương TPHCM phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TPHCM (VCCI-HCM) tổ chức hội thảo Ngành bao bì Việt Nam: Từ cơ hội thị trường đến năng lực tăng trưởng.

Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết, bao bì không chỉ là “lớp áo” của sản phẩm, mà còn là ngành công nghiệp hỗ trợ thiết yếu, gắn với các lĩnh vực như thực phẩm, dược phẩm, điện tử và logistics.

Khu vực Đông Nam Bộ, trọng tâm là TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, đã hình thành hệ sinh thái bao bì tương đối hoàn chỉnh tại các khu công nghiệp như VSIP, Mỹ Phước, Sóng Thần. Kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương năm 2024 đạt 36,7 tỷ USD, cho thấy nhu cầu lớn, tạo dư địa cho ngành bao bì phát triển.

Tuy nhiên, ngành này chịu nhiều sức ép từ thị trường quốc tế khi các đối tác lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản tăng cường tiêu chuẩn ESG (tiêu chuẩn bền vững về môi trường, xã hội và quản trị), yêu cầu sản xuất xanh, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy định chống phá rừng.

Ở trong nước, cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đặt ra yêu cầu chuyển đổi từ mô hình sản xuất sang tái chế, tái sử dụng. Trong khi đó, hạn chế về công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là ở khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp tục là điểm nghẽn trong quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI-HCM, cho hay thị trường bao bì toàn cầu năm 2025 ước đạt 1.180 tỷ USD, tiếp tục tăng trưởng nhờ thương mại điện tử và xu hướng phát triển bền vững. Tại Việt Nam, quy mô thị trường đạt khoảng 14 tỷ USD; riêng bao bì giấy dự báo tăng trưởng bình quân hơn 9% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031.

Theo ông Liêm, để tận dụng cơ hội và đáp ứng yêu cầu ESG, nhà sản xuất cần thúc đẩy liên kết chuỗi, liên kết vùng, đầu tư công nghệ, chuyển sang sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, việc nâng chuẩn quản trị theo tiêu chí ESG được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thời gian tới, VCCI-HCM sẽ phối hợp các đối tác hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, kết nối quốc tế, từng bước nâng cao năng lực quản trị và sản xuất theo hướng xanh, phát triển bền vững cho ngành bao bì.